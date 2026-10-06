J Balvin, entre la música, la identidad y sus nuevas búsquedas creativas

J Balvin ha hecho de la evolución una de las constantes de su carrera. Desde Medellín, el artista colombiano pasó de construir su nombre en la escena urbana local a convertirse en una de las figuras que contribuyeron a llevar el reguetón y la música latina a públicos de todo el mundo.

Canciones como “Ginza”, “Ay Vamos” y “6 AM” marcaron una etapa importante en su ascenso internacional, mientras que posteriormente temas como “Mi Gente” ampliaron todavía más su alcance. Su música comenzó a ocupar espacios en mercados en los que el español no había tenido históricamente el mismo protagonismo, al tiempo que Balvin se consolidaba como uno de los representantes más visibles de una generación de artistas latinoamericanos.

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Su recorrido también ha estado ligado a la transformación del reguetón. Balvin ha participado en una época en la que el género dejó de estar limitado a determinados circuitos para convertirse en uno de los sonidos centrales de la música popular internacional. Colaboraciones con artistas de distintas partes del mundo ayudaron a ampliar ese alcance y a convertir las canciones urbanas en puntos de encuentro entre diferentes públicos y culturas.

Foto: AFP

Pero su propuesta no se ha limitado a la música. La estética, la moda, el diseño y las referencias a Colombia han acompañado distintas etapas de su carrera. El colorido, los códigos de la cultura urbana y elementos relacionados con Medellín han servido para construir una identidad visual reconocible, mientras que sus proyectos han buscado mantener un vínculo con el lugar del que proviene.



Esa relación con Colombia vuelve a aparecer ahora desde una perspectiva diferente. La Amazonía colombiana se convierte en el punto de partida de una nueva propuesta creativa, inspirada particularmente en el caimán amarillo y en conceptos como la adaptación, la resistencia y la transformación.

“A lo largo de los años, cada diseño de Jordan me ha dado la oportunidad de contar una historia diferente. Esta edición se inspiró en la Amazonía colombiana, una de las regiones más queridas de nuestro país, y en la fuerza y belleza del caimán amarillo”, afirmó Balvin.

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La referencia forma parte de su trabajo con Jordan Brand, que llega a un quinto capítulo con las Air Jordan 4 “Amazonas”. El concepto, denominado “Piel de Caimán”, lleva elementos asociados con este animal a los colores y texturas del diseño.