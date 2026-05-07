J Balvin y Ryan Castro presentan Omerta, su esperado trabajo colaborativo: así suena

Primero fue "Tonto", una canción en donde el protagonismo se lo robó Río, el hijo de J Balvin, pero que abrió la posibilidad de que al fin se viniera un trabajo al lado de Ryan Castro, que en redes las personas venían pidiendo durante meses y que, finalmente, vio la luz este 7 de mayo de 2026.
Omerta -nombre del EP- es el primer trabajo colaborativo entre J Balvin y Ryan Castro, que trae solo colaboraciones con Eladio Carrión y DJ Snake. El concepto funciona como un lenguaje cifrado entre dos generaciones de la música colombiana, donde el silencio pesa, la lealtad es innegociable y cada decisión responde a una convicción compartida.
"Anclado en una reinterpretación del concepto italiano “Omertà”, el álbum lo traslada a una mirada paisa y lo convierte en una filosofía viva, moldeada por los códigos de barrio de Medelín. En este universo, la confianza no se negocia, se asume; la familia no es metáfora, es estructura; y la música se vuelve el canal más honesto para narrar lo que no siempre puede decirse de frente", explicaron del equipo de los artistas.
El fenómeno del tío Ryan y José escaló tanto que miles de personas empezaron a pedirles más, por eso, finalmente, se confirmó lo que comenzó como un rumor de redes sociales: un álbum juntos.
Tras este anuncio, muchos recordaron cuando, en su momento, Balvin hizo lo mismo con Bad Bunny y lanzaron juntos ‘Oasis’, un álbum que hasta la fecha sigue siendo considerado uno de los mejores sacados por un dúo en el género urbano.
Estas será las 10 canciones que trae el álbum de J Balvin y Ryan Castro
- “Una a La Vez”
- “Dalmation”
- “Melo”
- “GWA” con Eladio Carrión
- “Medetown”
- “Bengali”
- “Pal Agua”
- “Viernes”
- “Tonto” con DJ Snake
- “Omerta” con SOG