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Blu Radio  / Entretenimiento  / J Balvin y Ryan Castro presentan Omerta, su esperado trabajo colaborativo: así suena

J Balvin y Ryan Castro presentan Omerta, su esperado trabajo colaborativo: así suena

Este trabajo es el resultado de un amistad que se tranformó una relación sólida laboral. En total son siete canciones y con colaboración con DJ Snake incluída.

J Balvin y Ryan Castro
J Balvin y Ryan Castro //
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Primero fue "Tonto", una canción en donde el protagonismo se lo robó Río, el hijo de J Balvin, pero que abrió la posibilidad de que al fin se viniera un trabajo al lado de Ryan Castro, que en redes las personas venían pidiendo durante meses y que, finalmente, vio la luz este 7 de mayo de 2026.

Omerta -nombre del EP- es el primer trabajo colaborativo entre J Balvin y Ryan Castro, que trae solo colaboraciones con Eladio Carrión y DJ Snake. El concepto funciona como un lenguaje cifrado entre dos generaciones de la música colombiana, donde el silencio pesa, la lealtad es innegociable y cada decisión responde a una convicción compartida.

"Anclado en una reinterpretación del concepto italiano “Omertà”, el álbum lo traslada a una mirada paisa y lo convierte en una filosofía viva, moldeada por los códigos de barrio de Medelín. En este universo, la confianza no se negocia, se asume; la familia no es metáfora, es estructura; y la música se vuelve el canal más honesto para narrar lo que no siempre puede decirse de frente", explicaron del equipo de los artistas.

El fenómeno del tío Ryan y José escaló tanto que miles de personas empezaron a pedirles más, por eso, finalmente, se confirmó lo que comenzó como un rumor de redes sociales: un álbum juntos.

Tras este anuncio, muchos recordaron cuando, en su momento, Balvin hizo lo mismo con Bad Bunny y lanzaron juntos ‘Oasis’, un álbum que hasta la fecha sigue siendo considerado uno de los mejores sacados por un dúo en el género urbano.

J Balvin y Ryan Castro
J Balvin y Ryan Castro //
Foto: suministrada

Estas será las 10 canciones que trae el álbum de J Balvin y Ryan Castro

  • “Una a La Vez”
  • “Dalmation”
  • “Melo”
  • “GWA” con Eladio Carrión
  • “Medetown”
  • “Bengali”
  • “Pal Agua”
  • “Viernes”
  • “Tonto” con DJ Snake
  • “Omerta” con SOG

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