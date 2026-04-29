Tras exitoso 'sould out' en Bogotá, Ryan Castro anuncia tres ciudades en Colombia

Una vez más, Bogotá respondió por lo alto al cariño de Ryan Castro en lo que será su próximo concierto el 31 de octubre en el estadio El Campín, el primero en toda la carrera del 'Cantante del Guetto'. Un evento que se agotó en tan solo una hora y, por supuesto, emocionó al paisa por el fuerto cariño hacía él en la capital.

"Dios los bendiga mucho. Primero que todo, darle las gracias a toda la gente linda de Bogotá. Esto es increíble la verdad, en todas las discotecas en las que yo canté en esa ciudad, todas, yo canté en todas. Tengo tantos bonitos recuerdos y ahora poder llenar el estadio de ustedes, y en una hora. Mi Dios le pague a toda la gente, de verdad gracias Bogotá por todo el amor. Estoy mirando cómo soluciono para toda la gente que se quedo por fuera. Vamos a hacer una fiesta ni la hiju* en Halloween", expresó el artista.

Ryan Castro en Bogotá // Foto: IDRD / AFP.

Ryan Castro, quien se ha consolidado como una de las figuras más importantes del movimiento urbano latino, sigue marcando hitos en su carrera, y este sold out en Bogotá es prueba de ello. Su capacidad de convocatoria y el vínculo que ha construido con sus fans lo posicionan como uno de los artistas más relevantes del momento.

Pero eso no será todo, sino que, a través de su cuenta de Instagram, el paisa confirmó que piensa asistir a tres ciudades más de Colombia y serán en las cuales más se registren los fans en el siguiente link: https://acortar.link/hRxMVZ