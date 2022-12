Jean Carlos Centeno tildó de "paraco" a seguidor que le hizo señas obscenas

El cantante vallenato Jean Carlos Centeno no se quedó callado y, en medio de un concierto, puso en su sitio a un seguidor que desde el público le hizo señas obscenas.

“A mí no me interesa si eres paraco, guerrillero o traqueto, y punto. A mí no me hagas así, a mí me respetas”, expresó el artista vallenato,

quien recibió el respaldo del público que disfrutaba de su concierto.

El seguidor fue abucheado por decenas de personas que consideraron como una falta de respeto las groserías que le hicieron a Jean Carlos.

"Aunque el público siempre tenga la razón no significa que usted tenga que pasar por encima de mí”, aseveró el artista.

