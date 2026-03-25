Jorge Celedón regresa a Bogotá: así será el concierto que unirá toda su carrera

El cinco veces ganador del premio Grammy Latino regresa a concierto en Bogotá en este 2026. Así lo hizo saber en sus redes sociales, acompañado de un mensaje especial para sus seguidores con la emoción de volver al escenario y, esta vez, en el Movistar Arena para un concierto que apunta a ser algo histórico e inolvidable.

“Colombia siempre ha sido el corazón de mi música. Volver a cantar aquí y reencontrarme con la gente es algo que me llena de emoción”, expresó el artista. El evento se realizará bajo la producción de Fénix Entertainment, ompañía de entretenimiento en vivo responsable de giras internacionales de artistas como Luis Miguel, Ricardo Arjona, Chayanne, Ricardo Montaner y Shakira.

El concierto se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, que reunirá alguno de sus temas más reconocidos en un formato en vivo renovado y una dirección que integrará diseño de iluminación programado, pantallas LED y una puesta en escena innovadora.

Las entradas para el concierto en Bogotá estarán disponibles a través de Tu Boleta. La preventa Movistar Arena iniciará el 24 de marzo y se extenderá hasta el 26 de marzo a las 9:59 a. m., mientras que la venta general comenzará el 26 de marzo a las 10:00 a. m., o antes en caso de agotarse la preventa.



Jorge Celedón. AFP.

Precios y localidades de Jorge Celedón en Bogotá