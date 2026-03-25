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Blu Radio  / Entretenimiento  / Jorge Celedón regresa a Bogotá: así será el concierto que unirá toda su carrera

Jorge Celedón regresa a Bogotá: así será el concierto que unirá toda su carrera

El artista prepara una noche mágica para todos sus seguidores en un recorrido de todo su trabajo musical, desde lo más clásico a lo moderno de sus creaciones.

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