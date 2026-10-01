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Juan Luis Guerra y Manny Cruz se unen por primera vez en ‘Nieve en Verano’

Juan Luis Guerra recibió el demo de la canción con entusiasmo y participó en la versión definitiva junto a Janina Rosado, quien estuvo a cargo de la producción y los arreglos.

Juan Luis Guerra y Manny Cruz.jpg
Juan Luis Guerra y Manny Cruz //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 1 de oct, 2026

Juan Luis Guerra y Manny Cruz unen por primera vez sus voces en “Nieve en Verano”, una colaboración que conecta dos generaciones del merengue dominicano a través de una historia marcada por el amor, la fe y la perseverancia.

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El tema parte de una imagen improbable, la nieve durante el verano, para representar aquellos sueños que parecen imposibles, pero que pueden hacerse realidad con trabajo, paciencia y determinación. La canción reúne las identidades musicales de ambos artistas y refleja, además, su vínculo con la República Dominicana y el merengue.

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Para Manny Cruz, trabajar junto a uno de sus principales referentes representa un momento especial en su carrera. “Mi corazón está lleno de gratitud porque detrás del artista sigue estando aquel niño que creció escuchando, admirando y amando las canciones de Juan Luis Guerra”, expresó el cantante.

Un encuentro entre generaciones del merengue

Juan Luis Guerra recibió el demo de la canción con entusiasmo y participó en la versión definitiva junto a Janina Rosado, quien estuvo a cargo de la producción y los arreglos. “Siempre recibí con mucha alegría y con mucho cariño el trabajar con Manny, sabiendo lo buen artista que es y lo mucho que representa para el merengue en República Dominicana”, afirmó Guerra.

Compuesta por Manny Cruz, Motiff, Efraín Nicolás González, Daniel Santacruz y Janina Rosado, “Nieve en Verano” fue desarrollada durante casi dos años entre Miami y República Dominicana.

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El lanzamiento también coincide con una fecha significativa para Cruz, quien celebra diez años como solista y 19 años de trayectoria profesional, dando inicio a una nueva etapa de su carrera.

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