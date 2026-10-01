El puertorriqueño Randy saca su lado "más dulce" en 'Romances de una Nota Vol. 3'

El artista puertorriqueño Randy, que pertenece a uno de los dúos más populares del reguetón 'Jowell & Randy', lanzó este jueves 'Romances de una Nota Vol. 3', un disco que completa su trilogía de álbumes homónimos en solitario, compuesto de dieciséis canciones con destacadas colaboraciones como Wisin, Arcángel, Young Miko o Rawayana.

"No es un disco de perreo, de satería, ni nada de eso; ahí pude sacar mi lado dulce, mi lado como suave, tranquilo, agradable, como reguetonero", explicó a EFE -en una entrevista- Randy Ortiz Acevedo, nombre de pila del cantante urbano.

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El reguetonero de 43 años precisó que la idea original de esta trilogía surgió en 2007, aunque en 2021 fue cuando decidió presentarla con el primer proyecto de esta serie, 'Romances de una Nota Loka 2021'.

"En este disco pues se escucha la madurez, la ambición de seguir soñando, el hambre también, tengo mucha hambre como solista, como trabajar mi imagen como solista y este tipo de música que no es lo que 'Jowell & Randy' hacen como tal", apuntó el autor de éxitos como 'Sensación del bloque' o 'Soy una gárgola'.



Randy // Foto: suministrada

Álbum repleto de artistas

Para Randy, los mejores temas de este tercer álbum de la saga son 'Playa' y 'Sinónimos', que abren el repertorio y entre las que resaltan 'Jetski', con Young Miko; 'Amarre', que interpreta con Rawayana & Gangsta; 'Soñando', con Wisin, 'Intenso', que cuenta con la participación de Jowell; 'No te pongas Bicha', con Arcángel & Kriss R; 'Blackout', junto a Dei V o 'Candado', con Rafa Pabón & Junior Caldera.

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"Con Rawayana, 'Amarre', con Beto (Alberto Montenegro), estaban ahí los compositores, estaba el productor, estaba el talentoso Beto y estaba yo, que yo creo que esa es como que la canción que más me disfruté crear y con unas mentes tan poderosas como esas, son brillantes", relató el artista, al agregar que él y la banda venezolana de pop alternativo y reggae tienen una vibra "bien parecida".