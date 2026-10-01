Binomio de Oro regresa con ‘Vamos que vamos’, un álbum de 17 canciones

El Binomio de Oro de América regresa a la escena discográfica con ‘Vamos que vamos’, una nueva producción que reúne 17 canciones y que marca una nueva etapa para una de las agrupaciones más representativas del vallenato colombiano.

El álbum, presentado este 30 de septiembre, reúne composiciones de reconocidos autores del género y de nuevos talentos que encontraron en el Binomio de Oro una oportunidad para llevar sus canciones a un público más amplio.

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En entrevista con Blu Radio, Israel David Romero, integrante de la agrupación, contó detalles del proceso que permitió construir esta nueva producción y explicó que el regreso a los estudios era una petición recurrente de los seguidores.

“En cada presentación que vamos, en cada lugar que visitamos siempre nos hacían esa misma pregunta: ¿cuándo van a sacar música nueva?”, recordó Romero.



Binomio de Oro // Foto: Facebook Binomio de Oro

17 canciones para una nueva etapa del Binomio de Oro

El proceso de selección involucró a compositores con amplia trayectoria dentro del vallenato. Israel David Romero mencionó, entre otros, a Wilfran Castillo, Fabián Corrales, Chuto Díaz, El Chiche Maestre y Rosendo Romero, su tío.

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Pero la producción también buscó abrir espacio a autores de nuevas generaciones y a compositores que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de ser grabados por una agrupación de la trayectoria del Binomio de Oro.

“La verdad es que las 17 canciones nos cautivaron de tal manera que no pudimos excluir ninguna”, explicó el cantante.

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De esta manera, ‘Vamos que vamos’ terminó convertido en un álbum de 17 temas, cada uno con una propuesta diferente. El propio Romero describe como una muestra de la evolución musical de la agrupación sin abandonar los elementos que han caracterizado su sonido.

“Es un disco muy variado, muy bonito, con muy buena energía, muy actual del Binomio de Oro, con una evolución en cuanto a nuestro sonido, en cuanto a nuestra interpretación musical”, afirmó.

Foto: Facebook Binomio de Oro

‘Dos Inviernos’, la canción que eligió el Binomio de Oro como focus track

Dentro de las 17 canciones de ‘Vamos que vamos’, el Binomio de Oro escogió ‘Dos Inviernos’, de la autoría de Wilfran Castillo, como focus track de la producción.

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La historia de esta canción tiene un componente especial. Según relató Israel David Romero, Castillo llevaba un tiempo sin escribir debido a una situación familiar y personal relacionada con la muerte de Omar Geles, reconocido músico y compositor vallenato y amigo cercano del autor.

“Me dijo: ‘Israel David, tenía tiempo sin escribir canciones, pero desde que yo escribí esta canción me la imagino 100% con El Binomio de Oro y en tu voz (…) Desde que yo la escuché, desde la primera letra, primera estrofa, yo dije: esta canción es mía, esta canción es de nosotros”, recordó.

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Aunque reconoce que las 17 canciones tienen características diferentes, explicó que ‘Dos Inviernos’ fue una de las que logró conectar de inmediato con todos los integrantes involucrados en la producción.

Nuevos compositores y sonidos para el Binomio de Oro

Una de las características de ‘Vamos que vamos’ es la combinación entre la tradición vallenata y las propuestas de compositores más jóvenes.

Entre los nuevos nombres aparece Samir Vence Romero, primo de Israel David y segundo acordeonista del Binomio de Oro, quien participa como compositor con ‘Dónde Quedaron las Promesas’.

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El cantante creció alrededor del Binomio de Oro. Desde niño vio a su padre tocar y tuvo como una de sus grandes referencias a Rafael Orozco, uno de los artistas fundamentales en la historia de la agrupación.

Su vínculo con el grupo comenzó mucho antes de convertirse en uno de sus cantantes. Desde pequeño soñaba con pertenecer al Binomio de Oro, incluso sin saber inicialmente qué instrumento tocaría o qué papel desempeñaría.

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El cantante mencionó a figuras como Rafael Orozco, Jean Carlos Centeno, Jorge Celedón, Alejandro Palacio y Duván Bayona, quienes hicieron parte de diferentes momentos de la historia del Binomio de Oro.

“También hay un nuevo artista que está conservando la esencia de todo eso, y que en esa esencia que conserva está trayendo a actualidad, a nuevas generaciones, a nuevos escenarios, la música de ellos”, explicó.