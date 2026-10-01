Mariana V, la voz detrás de Feid que sueña con convertirse en referente del pop latino

A los seis años, las princesas de Disney fueron una fuente de inspiración para Mariana Vargas, pero fue Hannah Montana la que despertó en ella la certeza de que quería dedicar su vida a la música. Desde entonces, ha trabajado para convertir su voz en el vehículo para cumplir sus sueños, un camino en el que también ha contado con el impulso de su primo Salomón Villada, Feid.

Así ha construido su historia Mariana V, una joven paisa que desde niña tuvo claro que quería ser cantante. Encontró en la música una forma de expresarse y decidió construir su identidad desde el pop latino, género con el que busca convertirse en referente y crear una comunidad que se identifique con sus historias.

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“Yo siempre he sido una niña súper pop. Me encanta el desamor, me encanta cantarle al amor y el desamor. Siento que el pop es tan sentimental y yo soy una persona súper nostálgica, sentimental en algún sentido. Entonces sí, más que todo ese género, pero igual soy súper creyente de que uno como cantante tiene que adaptarse a todos los géneros”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Su camino también ha estado marcado por experiencias que le permitieron entender lo que significa dedicarse profesionalmente a la música. En 2016 participó en La Voz Teens, experiencia que confirmó que quería cantar por siempre. A partir de allí comenzó a prepararse hasta llegar a convertirse en corista de Feid, una experiencia que le permitió conocer desde adentro la industria musical.

Ahora trabaja en su voz y en su proyecto como solista, con el sueño de algún día compartir una canción con Dua Lipa.



Mariana Vargas // Foto: Instagram @itsmarianavargas

‘Maguga’ y ‘Enviar’, los primeros pasos de Mariana V

Mariana V no busca hacer música únicamente por alcanzar reconocimiento, sino por contar historias que conecten con quienes la escuchan. Esa intención está presente en Enviar, su más reciente EP, un proyecto que originalmente estaba pensado como un álbum.

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El rumbo cambió cuando surgió la posibilidad de participar en los openings de la gira de Feid. Las canciones comenzaron a sonar en esos escenarios incluso antes de su lanzamiento oficial y el público empezó a reconocerlas y preguntar cuándo llegarían a las plataformas.

La respuesta fue Enviar, un EP construido alrededor de una idea sencilla: esos mensajes que alguien escribe, pero nunca termina enviando.

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“Yo dije, esto es una señal de la vida, volvamos este álbum un EP porque es lo que nos da para lo que hemos hecho en este momento. Empezamos a cantar todas esas canciones en los openings y esas canciones ni siquiera habían salido”, contó.

Otro proyecto importante en esta primera etapa es Maguga, un nombre que tiene un significado especialmente personal: es el apodo con el que su familia siempre la ha llamado.

Más que una palabra ligada a su carrera, Maguga representa su conexión con sus raíces y con la familia en la que creció. Esa relación también está presente en Café Maguga, emprendimiento que nació del sueño de sus padres de tener un café.

Feid, un impulso que cambió su vida

En 2024 recibió una llamada que inicialmente creyó que era una broma de su familia. Terminó siendo el comienzo de una nueva etapa: convertirse en corista de su primo, quien para entonces ya era reconocido mundialmente como Feid.

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La experiencia significó enfrentarse por primera vez a públicos multitudinarios y aprender desde el escenario lo que implica formar parte de una gran producción musical.

“La primera vez que enfrenté un público así estando como corista de Feid no comí. Me dio demasiados nervios, se me cerró el apetito. Para mí fue un shock, pero a la vez fue como si la vida me hubiera dicho: listo, te has preparado mucho para esto, relájate”, recordó.

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Con el tiempo, la relación profesional también se convirtió en un espacio de aprendizaje mutuo. Mariana y Feid comparten conversaciones sobre la música, la disciplina y el cuidado de la voz, además de experiencias similares dentro de la industria.

Mariana Vargas y Feid // Foto: Instagram @itsmarianavargas

Un álbum en camino para 2027

Mientras Enviar continúa encontrando su público y Maguga hace parte de esta primera etapa, Mariana V ya trabaja en su siguiente paso: su primer álbum, previsto para comienzos de 2027.

La artista prefiere darles tiempo a sus canciones antes que entrar en una carrera por publicar constantemente. Su objetivo es que esta primera etapa de su carrera deje claro quién es y qué quiere contar.

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“Quiero que recuerden que en este momento estoy dando mi vida, haciendo hasta lo imposible por cumplir mis sueños y por hacerle ver a la gente que es posible cumplir sueños”, afirmó.

Así, mientras continúa creciendo en los escenarios junto a Feid, Mariana V busca que su propia voz gane cada vez más espacio al frente. Enviar, Maguga y el álbum que llegará en 2027 son apenas los primeros capítulos de una historia que apenas comienza.