Carabin3 y Anuel AA se unen en una colaboración que conecta dos generaciones del trap

El artista paisa Carabin3 presenta “versAAce”, una colaboración junto a Anuel AA, una de las figuras fundamentales del trap latino. La canción representa un encuentro entre dos generaciones de la música urbana y nace de una referencia a “3 Some”, tema del artista puertorriqueño que sirvió como inspiración para construir una historia propia marcada por el despecho, la nostalgia y la ausencia.

La propuesta surgió durante el proceso creativo de Carabin3, quien buscó trasladar la esencia de aquella referencia hacia una experiencia personal: la dificultad de llenar el vacío que deja una persona mientras se intenta escapar de los recuerdos a través de los excesos.

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“La canción nace de un vacío que deja una mujer, que uno trata de llenar o reemplazar con otras personas y adicciones”, explica Carabin3 sobre el origen de “versAAce”.

La canción llegó al equipo de Anuel AA durante su producción. El artista escuchó la propuesta y decidió sumarse al proyecto con su participación vocal en el coro, aportando su sello a una composición que habla de noches largas, alcohol, dinero y otras distracciones utilizadas para intentar superar una ausencia.



Un videoclip entre excesos y nostalgia

La historia también se desarrolla en el videoclip de “versAAce”, dirigido creativamente por el paisa Ricardo Agudelo. Carabin3 interpreta a un personaje con estética de gánster, rodeado de lujo, alcohol y mujeres, aunque detrás de esa aparente vida de excesos permanece el recuerdo de una mujer.

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Grabado en un bar de estética retro en Medellín, el video utiliza una atmósfera nocturna y cinematográfica para representar la contradicción entre lo que el protagonista muestra y aquello que realmente ocurre en su interior.

Después de su participación en Medayoung, la Semana de la Juventud de Medellín, Carabin3 da con “versAAce” un nuevo paso en su carrera y fortalece su conexión con el trap latino y la escena urbana internacional. La canción ya está disponible en plataformas digitales.