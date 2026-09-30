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Carabin3 y Anuel AA se unen en una colaboración que conecta dos generaciones del trap

La propuesta surgió durante el proceso creativo de Carabin3, quien buscó trasladar la esencia de aquella referencia hacia una experiencia personal.

Carabin3 y Anuel AA.jpg
Carabin3 y Anuel AA //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

El artista paisa Carabin3 presenta “versAAce”, una colaboración junto a Anuel AA, una de las figuras fundamentales del trap latino. La canción representa un encuentro entre dos generaciones de la música urbana y nace de una referencia a “3 Some”, tema del artista puertorriqueño que sirvió como inspiración para construir una historia propia marcada por el despecho, la nostalgia y la ausencia.

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La propuesta surgió durante el proceso creativo de Carabin3, quien buscó trasladar la esencia de aquella referencia hacia una experiencia personal: la dificultad de llenar el vacío que deja una persona mientras se intenta escapar de los recuerdos a través de los excesos.

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“La canción nace de un vacío que deja una mujer, que uno trata de llenar o reemplazar con otras personas y adicciones”, explica Carabin3 sobre el origen de “versAAce”.

La canción llegó al equipo de Anuel AA durante su producción. El artista escuchó la propuesta y decidió sumarse al proyecto con su participación vocal en el coro, aportando su sello a una composición que habla de noches largas, alcohol, dinero y otras distracciones utilizadas para intentar superar una ausencia.

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Un videoclip entre excesos y nostalgia

La historia también se desarrolla en el videoclip de “versAAce”, dirigido creativamente por el paisa Ricardo Agudelo. Carabin3 interpreta a un personaje con estética de gánster, rodeado de lujo, alcohol y mujeres, aunque detrás de esa aparente vida de excesos permanece el recuerdo de una mujer.

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Grabado en un bar de estética retro en Medellín, el video utiliza una atmósfera nocturna y cinematográfica para representar la contradicción entre lo que el protagonista muestra y aquello que realmente ocurre en su interior.

Después de su participación en Medayoung, la Semana de la Juventud de Medellín, Carabin3 da con “versAAce” un nuevo paso en su carrera y fortalece su conexión con el trap latino y la escena urbana internacional. La canción ya está disponible en plataformas digitales.

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