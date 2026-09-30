Hamilton anuncia su primer Movistar Arena en Bogotá: "Es un sueño"

Hamilton, el artista cartagenero conocido como El Pelaito de Cartagena, anunció su primer concierto como artista principal en el Movistar Arena de Bogotá. La cita será el próximo 3 de abril de 2027, a las 8:00 p.m., en un espectáculo que llevará los sonidos afrocaribeños y afrobeats del artista a uno de los escenarios más importantes de Colombia.

El anuncio llega en uno de los momentos más relevantes de la carrera de Hamilton, luego del éxito de su primer álbum de estudio, “Afrorockstar”, una exitosa gira nacional y varias presentaciones junto a figuras de la música urbana.

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“Para mí es algo muy importante, he tenido muchas visiones en ese escenario. Es un sueño que tengo desde que empecé y es algo que uno como artista colombiano quiere hacer. Voy a brindar uno de los shows más grandes de mi carrera; es mi regalo para la gente”, afirmó Hamilton sobre su llegada al Movistar Arena.

Hamilton // Foto: Instagram @hamiltongram_

Una noche de afrobeats en Bogotá

El concierto será una oportunidad para que sus seguidores disfruten en vivo canciones como “Madrid”, “Mi reina”, “Gata oficial” y “4Life”, además de “Quién me mandó?”, tema que alcanzó el primer lugar de Shazam Colombia y se destacó en las tendencias de YouTube.

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La presentación también llega después de un 2026 de importantes escenarios para el artista. Hamilton participó en La Solar Medellín, compartió escenario con Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot y fue invitado a diferentes shows de J Balvin, ampliando su presencia ante públicos masivos.

“El pelaito de CTG”, su próximo álbum

A este anuncio se suma la expectativa por su próximo álbum, “El pelaito de CTG”, producción con la que Hamilton continúa consolidando una propuesta musical marcada por sus raíces cartageneras y los sonidos afrocaribeños.

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El artista también ha colaborado con nombres como Ryan Castro, Farruko, De La Ghetto, Nampa Básico, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Mau y Ricky, entre otros.