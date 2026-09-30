Alertan venta de entradas falsas para el EDC Colombia: así puede evitarlas

La circulación de ofertas de reventa no autorizada para el EDC Medellín encendió las alertas entre los organizadores y el operador oficial de boletería, Ticketmaster, que hizo un llamado a los asistentes a extremar las precauciones al momento de adquirir o recibir sus entradas para el festival.

Ante la aparición de ofertas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros canales ajenos a los oficiales, la compañía recordó que Ticketmaster es el operador oficial de entradas del EDC Medellín y recomendó a los fanáticos evitar la compra de accesos a terceros.

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El principal riesgo de acudir a vendedores no autorizados es que las entradas ofrecidas pueden ser falsas, duplicadas o no permitir el ingreso al festival. Por esta razón, Ticketmaster también pidió a los usuarios desconfiar de archivos PDF, capturas de pantalla y códigos QR que sean ofrecidos por personas o plataformas que no hagan parte de los canales oficiales.

“Comprar a terceros implica el riesgo de recibir accesos falsos, duplicados o que no permitan ingresar al evento”, advirtió la compañía.



EDC // Foto: AFP

¿Cómo recibir las entradas oficiales para EDC Medellín?

Una de las principales recomendaciones para evitar fraudes consiste en conocer cómo funciona la entrega de los accesos adquiridos directamente por los canales oficiales. El mecanismo cambia de acuerdo con el tipo de compra realizada.

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Para las compras nacionales de combos, Ticketmaster informó que existe la opción de recibir la manilla en el domicilio registrado o reclamarla presencialmente en la zona de pickups, utilizando el código QR enviado por la compañía.

En el caso de las compras internacionales de combos, los asistentes deben retirar la manilla de manera presencial en los puntos oficiales habilitados y presentar el código QR enviado por Ticketmaster.

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Por su parte, quienes hayan adquirido entradas para un día individual tendrán un mecanismo diferente: el acceso será completamente digital a través de la aplicación Quentro, mediante un código QR dinámico.

Esta diferencia es relevante para los asistentes, pues permite identificar cuáles son los mecanismos legítimos de entrega y reducir el riesgo de caer en ofertas de personas que intenten comercializar accesos mediante procedimientos diferentes a los establecidos por el operador oficial.

EDC Colombia // Foto: Páramo Presenta

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¿Dónde y cuándo reclamar la manilla del EDC Medellín?

Para quienes deben reclamar su manilla presencialmente, Ticketmaster informó que el punto habilitado estará ubicado en el Jumbo de la 65, en la Carrera 65 #45-85.

Los horarios establecidos para la entrega son los siguientes:

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Jueves 1 a martes 6 de octubre: de 11:00 a. m. a 8:00 p. m.

Miércoles 7 y jueves 8 de octubre: de 11:00 a. m. a 10:00 p. m.

Viernes 9 a domingo 11 de octubre: de 10:00 a. m. a 3:00 a. m.

El llamado de Ticketmaster es a que los compradores utilicen exclusivamente este tipo de puntos y procedimientos oficiales para recibir sus accesos, en lugar de acudir a vendedores informales o intermediarios.