En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jhon Jairo Torres
Desempleo
FlyDubai
FMI
De la Calle JEP
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Cuándo se estrena 'Aquel', serie sobre la vida de Raphael en Netflix

Cuándo se estrena 'Aquel', serie sobre la vida de Raphael en Netflix

La producción de DLO Producciones en asociación con Caracol Televisión llegará a la plataforma de streaming para recorrer cinco décadas de carrera del artista español.

Raphael, serie de Netflix
Raphael, serie de Netflix
Cortesía de Netflix
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

La serie ‘Aquel’, basada en la vida del reconocido cantante español Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Raphael, se estrenará el próximo 9 de octubre de 2026 en la plataforma de streaming Netflix. La producción estará disponible para espectadores en España y Latinoamérica.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La entrega audiovisual consta de ocho episodios que abarcan cinco décadas de trayectoria del artista. La historia aborda desde sus orígenes en la España de posguerra hasta sus presentaciones en escenarios internacionales de Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco.

Últimas noticias

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford
Entretenimiento

Revelan video de las últimas horas de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, antes de morir

Raphael, serie de Netflix
Entretenimiento

Raphael llega a Netflix con una serie que revela detalles inéditos de sus 60 años de carrera

Publicidad

La trama fue producida por DLO Producciones en asociación con Caracol Televisión. De acuerdo con Dago García, productor ejecutivo del proyecto, la narrativa explora acontecimientos personales y profesionales inéditos, incluyendo pasajes sobre su relación con la industria y momentos clave junto a figuras como Julio Iglesias.

La dirección general del proyecto estuvo a cargo de Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, con guiones redactados por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó.

¿Dónde ver la serie 'Aquel' y en qué fecha estará disponible?

La producción sobre la vida de Raphael se lanzará a nivel mundial de forma exclusiva en el catálogo de Netflix:

  • Fecha de estreno global: 9 de octubre de 2026.
  • Plataforma de emisión: Netflix.
  • Territorios de lanzamiento: España, Latinoamérica y mercados internacionales.
  • Formato de la temporada: 8 episodios.

¿Quiénes son los actores que interpretan a Raphael en la serie?

El elenco principal está encabezado por dos actores encargados de personificar al intérprete en distintas etapas de su vida:

  • Javier Morgade: Interpreta a Raphael en su etapa de juventud.
  • Carlos Santos: Encarna al cantante en su etapa de madurez.
  • Elenco complementario: La producción cuenta con las actuaciones de Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.
Relacionados

Netflix

Raphael

Publicidad

Publicidad

Publicidad