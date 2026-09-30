Cuándo se estrena 'Aquel', serie sobre la vida de Raphael en Netflix

La serie ‘Aquel’, basada en la vida del reconocido cantante español Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Raphael, se estrenará el próximo 9 de octubre de 2026 en la plataforma de streaming Netflix. La producción estará disponible para espectadores en España y Latinoamérica.

La entrega audiovisual consta de ocho episodios que abarcan cinco décadas de trayectoria del artista. La historia aborda desde sus orígenes en la España de posguerra hasta sus presentaciones en escenarios internacionales de Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco.

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La trama fue producida por DLO Producciones en asociación con Caracol Televisión. De acuerdo con Dago García, productor ejecutivo del proyecto, la narrativa explora acontecimientos personales y profesionales inéditos, incluyendo pasajes sobre su relación con la industria y momentos clave junto a figuras como Julio Iglesias.

La dirección general del proyecto estuvo a cargo de Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, con guiones redactados por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó.



¿Dónde ver la serie 'Aquel' y en qué fecha estará disponible?

La producción sobre la vida de Raphael se lanzará a nivel mundial de forma exclusiva en el catálogo de Netflix:



Fecha de estreno global: 9 de octubre de 2026.

Plataforma de emisión: Netflix.

Territorios de lanzamiento: España, Latinoamérica y mercados internacionales.

Formato de la temporada: 8 episodios.

¿Quiénes son los actores que interpretan a Raphael en la serie?

El elenco principal está encabezado por dos actores encargados de personificar al intérprete en distintas etapas de su vida:

