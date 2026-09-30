Raphael llega a Netflix con una serie que revela detalles inéditos de sus 60 años de carrera

La vida y la trayectoria artística de Raphael llegarán a Netflix el próximo 9 de octubre con una serie que explorará algunos de los episodios más importantes de sus seis décadas de carrera. La producción, que cuenta con la participación de DLO y Caracol Televisión, abordará aspectos poco conocidos de la historia del intérprete español, entre ellos su relación con otras figuras de la música internacional.

Dago García, productor de la serie, explicó en Mañanas Blu cómo fue el proceso para llevar la vida del artista a la pantalla y los desafíos que implicó reconstruir la historia de una figura cuya imagen pública se ha mantenido vigente durante décadas. Según señaló, uno de los objetivos fue ir más allá de sus éxitos musicales y explorar acontecimientos personales y profesionales que no siempre han tenido espacio en sus relatos biográficos.

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La producción también incluirá detalles de la relación entre Raphael y Julio Iglesias, dos de los cantantes españoles más reconocidos internacionalmente, así como el episodio que, según García, permitió que ambos dejaran atrás sus diferencias.

La vida de Raphael más allá de los escenarios

Trabajar en una serie sobre Raphael representó un desafío para el equipo de producción, debido a la extensa trayectoria del cantante y a la imagen que ha construido a lo largo de los años. Dago García explicó que el propósito fue abordar aspectos de su vida que permitieran ofrecer una perspectiva más amplia de su historia.



El productor destacó que los 60 años de carrera artística del intérprete han facilitado la posibilidad de conversar sobre episodios que anteriormente podían resultar incómodos o difíciles de exponer públicamente. La producción busca reconstruir diferentes etapas de su recorrido, desde su consolidación como figura de la música en español hasta las experiencias personales que han acompañado su permanencia en la industria del entretenimiento.

Para García, uno de los aspectos relevantes del proyecto fue conseguir que Raphael aceptara abordar determinados episodios de su vida, lo que permitió incorporar acontecimientos que despertaron el interés del equipo creativo. La serie se estrenará mundialmente en Netflix el 9 de octubre y contará con la participación de DLO y Caracol Televisión.

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La rivalidad entre Raphael y Julio Iglesias también estará en la serie

Uno de los episodios que se incluirán en la producción será la rivalidad entre Raphael y Julio Iglesias, un tema que, según Dago García, generó especial interés durante el desarrollo del proyecto.

El productor explicó que, después de conversar con el cantante, consiguieron incorporar esta historia con una perspectiva que considera cercana a lo ocurrido: «La rivalidad de Raphael con Julio Iglesias era un tema que nos llamaba mucho la atención y negociando con él logramos exponerlo durante la serie y con una perspectiva bastante realista», afirmó García.

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La producción también reconstruirá el momento en que las diferencias entre ambos artistas quedaron atrás. Según el relato del productor, el acercamiento se produjo durante una ceremonia de los Grammy Latinos, en la que los dos cantantes estaban nominados y tenían expectativas de obtener el reconocimiento.

Sin embargo, el galardón terminó en manos del artista mexicano José José, una circunstancia que, de acuerdo con García, contribuyó a cambiar la relación entre los dos españoles: «Ambos fueron nominados, ambos estaban ansiosos, estaban completamente seguros de que iban a ganar y ganó un cantante que se llama José José», recordó.

El productor agregó que compartir la experiencia de no haber obtenido el premio permitió que los artistas se acercaran y dejaran atrás sus diferencias: «Esas circunstancias de sentirse ambos perdedores en esa ceremonia les hizo reírse, acercarse y resolver todo el problema que habían tenido antes», explicó.

Raphael, cantante español Foto: AFP

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Netflix apuesta por la historia de una figura de la música española

Con este lanzamiento, Netflix llevará a su catálogo una producción centrada en la vida de uno de los intérpretes españoles con mayor trayectoria internacional. Raphael, reconocido por canciones como Yo soy aquel y Mi gran noche, ha mantenido una carrera de seis décadas, con presentaciones y éxitos que han trascendido generaciones.

La serie abordará tanto su recorrido profesional como algunos de los acontecimientos personales que han marcado su historia, con el propósito de ofrecer una visión más amplia del artista.

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La participación de Dago García en el proyecto permitió desarrollar relatos sobre episodios que, según explicó, resultaban especialmente atractivos para el equipo de producción. Entre ellos se encuentra la relación con Julio Iglesias, cuya rivalidad y posterior reconciliación formarán parte de la narración.

La producción estará disponible en Netflix a partir del 9 de octubre, fecha en la que el público podrá conocer esta nueva aproximación audiovisual a la vida de Raphael y a los acontecimientos que han acompañado su extensa carrera artística.