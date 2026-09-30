Revelan video de las últimas horas de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, antes de morir

Un video que corresponde a las horas previas a la muerte de Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, salió a la luz y permitió conocer algunos detalles sobre los últimos momentos del joven de 27 años.

Las imágenes fueron obtenidas por Page Six, del New York Post, y corresponden a la noche del sábado 19 de septiembre, un día antes de que el modelo fuera encontrado sin vida en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California, Estados Unidos.

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En la grabación, Presley aparece con una camiseta blanca sin mangas, gafas oscuras y una cadena plateada. Mientras se filma, recorre parte de las instalaciones en las que se encontraba alojado y muestra algunos de los espacios del lugar, entre ellos varias camas y una pequeña terraza desde la que se observaba parte del área urbana de Santa Mónica.

🚨 EXCLUSIVE: TMZ has obtained a video of Presley Gerber at the sober house where he died. https://t.co/YY0A3cHYVw pic.twitter.com/aaVq0kl8EK — TMZ (@TMZ) September 29, 2026

El material adquiere especial relevancia debido a que fue registrado pocas horas antes de que se conociera la muerte del hijo mayor de Cindy Crawford. Presley había ingresado a Resolutions Living, un centro de recuperación ubicado en esa ciudad, en medio de su lucha contra el consumo de drogas.



Qué ocurrió antes de la muerte de Presley Gerber

Según información publicada por TMZ, Presley ya habría consumido drogas antes de llegar al centro. Una persona que lo acompañaba en su proceso para mantenerse sobrio habría contactado previamente al establecimiento para informar que el joven estaba bajo los efectos de sustancias y consultar si podía ser recibido en esas condiciones.

La respuesta, de acuerdo con las fuentes citadas por el medio estadounidense, habría sido afirmativa. Presley llegó al lugar poco después de las seis de la tarde y, según esos testimonios, presentaba un comportamiento errático y realizó comentarios relacionados con las razones por las que había consumido drogas.

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El centro en el que permanecía contaba con diferentes espacios para los residentes, entre ellos habitaciones, gimnasio, sala de cine, cocina y zonas con vista a la ciudad y las montañas. El establecimiento también promocionaba un programa de recuperación dividido en tres fases, con actividades enfocadas en objetivos personales, voluntariado y desarrollo del carácter.

Presley Gerber. Foto: Redes sociales

Sin embargo, las circunstancias de su ingreso ahora forman parte de los interrogantes alrededor de su fallecimiento. Especialistas señalan que recibir a una persona que ha consumido drogas no necesariamente implica una actuación irregular por parte de un centro especializado, pues dependiendo de su condición puede requerir una valoración, un proceso de desintoxicación supervisado o incluso atención hospitalaria si existe riesgo de sobredosis.

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Autoridades investigan una posible sobredosis

La mañana del domingo 20 de septiembre, los servicios de emergencia recibieron una llamada relacionada con un paro cardíaco y otra que mencionaba una posible sobredosis. Los agentes de la Policía de Santa Mónica llegaron al centro alrededor de las 9:35 de la mañana y Presley fue declarado muerto poco después.

La causa oficial de su fallecimiento todavía no ha sido establecida. Las autoridades esperan los resultados de los análisis toxicológicos para determinar qué sustancias pudo haber consumido y establecer las circunstancias que llevaron a su muerte.

Por ahora, la investigación contempla la posibilidad de una sobredosis y busca establecer, entre otros aspectos, cómo habría obtenido las sustancias. Las autoridades no han señalado indicios de criminalidad.

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Presley Gerber, quien también era hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber, había enfrentado durante años problemas relacionados con el consumo de opioides y depresión, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses. En 2018, además, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y posteriormente se declaró culpable.

La muerte del joven ha generado nuevas preguntas sobre sus últimas horas, especialmente por tratarse de una persona que había acudido al centro de recuperación pocas horas antes de ser encontrada sin vida. Mientras avanza la investigación, el video grabado la noche anterior se convirtió en una de las últimas imágenes conocidas de Presley Gerber con vida.