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Blu Radio  / Entretenimiento  / Lanzan canción inédita de Yeison Jiménez con Nico Hernández: así suena

Lanzan canción inédita de Yeison Jiménez con Nico Hernández: así suena

La canción fue grabado muchos antes de su muerte y era parte de la apuesta del cantante de apoyar el nuevo talento del género popular.

Yeison Jiménez y Nico Hernández.jpg
Yeison Jiménez y Nico Hernández //
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Han pasado casi 10 meses de la muerte de Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá, pero su legado musical se mantiene intacto y expandiéndose con nuevas canciones, muchas que quedaron reservadas y empiezan a ver la luz con el paso del tiempo, ahora el turno fue para una al lado de Nico Hernández.

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"Bandido Retirado", una canción inédita que el artista escribió y grabó junto a Nico Hernández. La colaboración nació de una invitación del propio Yeison, quien reconoció en Nico a uno de los representantes de la nueva generación de la música popular.

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Según Hernández, la admiración por Yeison ha estado presente en diferentes momentos de su trayectoria y en publicaciones que el artista ha compartido con sus seguidores, donde ha recordado con cariño y gratitud los momentos que compartió junto a él.

Letra de "Bandido Retirado" de Yeison Jiménez y Nico Hernández

Qué pena, parceros
Los tenía olvidados
Y no es por ustedes
Es que, hace tiempo, estoy alejado

Un culito nuevo
Me tiene enredado
Se me ve en la cara
Y en los ojitos enamorado

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Estoy viviendo todo lo que un día soñé
De los amigos y la farra, ya hasta me cansé

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Sé que no me creen
Lo que está pasando
Pero este bandido que conocieron
Se ha retirado

Yeison Jimenez
Díselo, Nico Hernández
Papi, nos ajuiciaron
Con el corazón

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Si invitan a planes
Que, por favor, se acaben temprano
No quiero problemas
Con el amor que me está esperando

El fin de semana ya no me llamen
Que ando ocupado
Que si estoy con ella
No me pregunten por el pasado

Digan lo que quieran
Ya estoy a su lado
Orgullosamente, soy un bandido ya retirado

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Estoy viviendo todo lo que un día soñé
De los amigos y la farra, ya hasta me cansé

Sé que no me creen
Lo que está pasando
Pero este bandido que conocieron
Se ha retirado

Publicidad

Qué pena, parceros
Los tenía olvidados
Y no es por ustedes
Es que, hace tiempo, estoy alejado

Estoy viviendo todo lo que un día soñé
De los amigos y la farra, ya hasta me cansé

Sé que no me creen
Lo que está pasando
Pero este bandido que conocieron
Se ha retirado

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Con el corazón

Sé que no me creen
Lo que está pasando
El aventurero que conocieron
Se ha enamorado

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