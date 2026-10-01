Lanzan canción inédita de Yeison Jiménez con Nico Hernández: así suena

Han pasado casi 10 meses de la muerte de Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá, pero su legado musical se mantiene intacto y expandiéndose con nuevas canciones, muchas que quedaron reservadas y empiezan a ver la luz con el paso del tiempo, ahora el turno fue para una al lado de Nico Hernández.

"Bandido Retirado", una canción inédita que el artista escribió y grabó junto a Nico Hernández. La colaboración nació de una invitación del propio Yeison, quien reconoció en Nico a uno de los representantes de la nueva generación de la música popular.

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Según Hernández, la admiración por Yeison ha estado presente en diferentes momentos de su trayectoria y en publicaciones que el artista ha compartido con sus seguidores, donde ha recordado con cariño y gratitud los momentos que compartió junto a él.

Letra de "Bandido Retirado" de Yeison Jiménez y Nico Hernández

Qué pena, parceros

Los tenía olvidados

Y no es por ustedes

Es que, hace tiempo, estoy alejado



Un culito nuevo

Me tiene enredado

Se me ve en la cara

Y en los ojitos enamorado

Estoy viviendo todo lo que un día soñé

De los amigos y la farra, ya hasta me cansé

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Sé que no me creen

Lo que está pasando

Pero este bandido que conocieron

Se ha retirado

Yeison Jimenez

Díselo, Nico Hernández

Papi, nos ajuiciaron

Con el corazón

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Si invitan a planes

Que, por favor, se acaben temprano

No quiero problemas

Con el amor que me está esperando

El fin de semana ya no me llamen

Que ando ocupado

Que si estoy con ella

No me pregunten por el pasado

Digan lo que quieran

Ya estoy a su lado

Orgullosamente, soy un bandido ya retirado

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Estoy viviendo todo lo que un día soñé

De los amigos y la farra, ya hasta me cansé

Sé que no me creen

Lo que está pasando

Pero este bandido que conocieron

Se ha retirado

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Qué pena, parceros

Los tenía olvidados

Y no es por ustedes

Es que, hace tiempo, estoy alejado

Estoy viviendo todo lo que un día soñé

De los amigos y la farra, ya hasta me cansé

Sé que no me creen

Lo que está pasando

Pero este bandido que conocieron

Se ha retirado

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Desde Colombia

Con el corazón

Sé que no me creen

Lo que está pasando

El aventurero que conocieron

Se ha enamorado