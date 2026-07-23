Inédita canción de Yeison Jiménez: así suena "Mala de profesión" del 'Aventurero'

Han pasado poco más de seis meses de la partida de Yeison Jiménez y aún su legado sigue dando de qué hablar en la industria, ahora, luego de escribirla en 2025 sale a la luz "Mala de profesión", una canción que solo había mostrado como preview en algunos conciertos que alcanzó a ver y que hasta este 23 de julio salió su versión completa.

Este lanzamiento marca el inicio de una serie extensa de canciones grabadas con su voz y próximos estrenos con los que su familia y su equipo de trabajo honrarán la voluntad del artista y celebrarán así el vínculo que él construyó con su público.

El video oficial de “Mala de Profesión” es una producción de más de dos meses de preparación que reúne a personajes reales de la historia del artista. La Banda del Aventurero y la modelo protagonista aparecen en pantalla tal como son. El personaje de Yeison fue construido con inteligencia artificial en un proceso autorizado por su familia y su equipo, con un mes de entrenamiento dedicado a texturas, perfilamiento en VFX, cuidando en detalle cada aspecto de su fisonomía —sus rasgos, su contextura, sus gestos— para que se viera tan real como él lo hubiera querido.

“Yeison dejó esta canción lista, grabada y soñada. Lanzarla es cumplir su voluntad y agradecer a un público que lo mantiene más vivo que nunca. Cada tema que compartamos de ahora en adelante es un homenaje: su voz sigue aquí, y con ella, su memoria”, equipo Yj Company.



Letra de "Mala de profesión" de Yeison Jiménez

Ay, 'amacita

Yo sí soy muy pendejo

¿A mí qué me pasó?

Me miro en el espejo

Y solo veo un huevón

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Yo que en la vida había sufrido por placeres

Yo que era el rey de la parranda y las mujeres

Hasta que me pasó

Y sé que a estas alturas

Me las sabía todas

Te vi tan inocente

Tan fresa y a la moda

El que la viera tan santita y tan callada

Podía apostar que esa mujer no hacía nada

Y eso pensaba yo

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El diablo la ve y se esconde

La reina de la mentira

Le gusta jugar con hombres

Pobre el que tenga en la mira

El diablo la ve y se esconde

Tan bella y sin corazón

Un alma sin sentimientos

Es mala de profesión

Yeison Jiménez

Con el corazón, mi amor

Dímelo, Dany

Ay, ay, ay

Contigo estoy pagando

Lo que les hice a las otras

Como no sé perder

Me duele esta derrota

Yo que en la vida había sufrido por placeres

Yo que era el rey de la parranda y las mujeres

Hasta que me pasó

El diablo la ve y se esconde

La reina de la mentira

Le gusta jugar con hombres

Pobre el que tenga en la mira

El diablo la ve y se esconde

Tan bella y sin corazón

Un alma sin sentimientos

Es mala de profesión