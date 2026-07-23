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Blu Radio  / Entretenimiento  / Inédita canción de Yeison Jiménez: así suena "Mala de profesión" del 'Aventurero'

Inédita canción de Yeison Jiménez: así suena "Mala de profesión" del 'Aventurero'

La canción fue hecha 100 % por el 'Aventurero' y era una, de varias canciones, que tenía en su biblioteca sin estrenar y que al fin ve la luz.

Yeison Jiménez.jpg
Yeison Jiménez //
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

Han pasado poco más de seis meses de la partida de Yeison Jiménez y aún su legado sigue dando de qué hablar en la industria, ahora, luego de escribirla en 2025 sale a la luz "Mala de profesión", una canción que solo había mostrado como preview en algunos conciertos que alcanzó a ver y que hasta este 23 de julio salió su versión completa.

Este lanzamiento marca el inicio de una serie extensa de canciones grabadas con su voz y próximos estrenos con los que su familia y su equipo de trabajo honrarán la voluntad del artista y celebrarán así el vínculo que él construyó con su público.

El video oficial de “Mala de Profesión” es una producción de más de dos meses de preparación que reúne a personajes reales de la historia del artista. La Banda del Aventurero y la modelo protagonista aparecen en pantalla tal como son. El personaje de Yeison fue construido con inteligencia artificial en un proceso autorizado por su familia y su equipo, con un mes de entrenamiento dedicado a texturas, perfilamiento en VFX, cuidando en detalle cada aspecto de su fisonomía —sus rasgos, su contextura, sus gestos— para que se viera tan real como él lo hubiera querido.

“Yeison dejó esta canción lista, grabada y soñada. Lanzarla es cumplir su voluntad y agradecer a un público que lo mantiene más vivo que nunca. Cada tema que compartamos de ahora en adelante es un homenaje: su voz sigue aquí, y con ella, su memoria”, equipo Yj Company.

Letra de "Mala de profesión" de Yeison Jiménez

Ay, 'amacita

Yo sí soy muy pendejo
¿A mí qué me pasó?
Me miro en el espejo
Y solo veo un huevón

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Yo que en la vida había sufrido por placeres
Yo que era el rey de la parranda y las mujeres
Hasta que me pasó

Y sé que a estas alturas
Me las sabía todas
Te vi tan inocente
Tan fresa y a la moda

El que la viera tan santita y tan callada
Podía apostar que esa mujer no hacía nada
Y eso pensaba yo

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El diablo la ve y se esconde
La reina de la mentira
Le gusta jugar con hombres
Pobre el que tenga en la mira

El diablo la ve y se esconde
Tan bella y sin corazón
Un alma sin sentimientos
Es mala de profesión

Yeison Jiménez
Con el corazón, mi amor
Dímelo, Dany
Ay, ay, ay

Contigo estoy pagando
Lo que les hice a las otras
Como no sé perder
Me duele esta derrota

Yo que en la vida había sufrido por placeres
Yo que era el rey de la parranda y las mujeres
Hasta que me pasó

El diablo la ve y se esconde
La reina de la mentira
Le gusta jugar con hombres
Pobre el que tenga en la mira

El diablo la ve y se esconde
Tan bella y sin corazón
Un alma sin sentimientos
Es mala de profesión

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