Karol G es la nueva portada de Playboy en su edición de primavera 2026: consultó a Sofía Vergara

La revista Playboy reveló la portada de su edición de primavera de 2026, protagonizada por la cantante colombiana Karol G, lo que ha sorprendido a sus seguidores.

La publicación se da en un momento clave para la artista, previo a su presentación como una de las principales figuras del festival Coachella, donde asumirá un rol protagónico dentro del cartel.

El anuncio se produce en medio de un contexto de alta visibilidad para la música latina en escenarios internacionales. La intérprete de “Provenza” hará parte de los actos principales del evento, consolidando su presencia en uno de los festivales más importantes de la industria musical.

Karol G. Foto: PLAYBOY EDITORIAL / GRAY SORRENTI

Este hito se suma a su trayectoria reciente, marcada por giras globales y posicionamiento en listas internacionales. “El año pasado fue uno en el que la vida me tiró al piso, me pateó, me empujó, se me paró encima, me dio mil vueltas", expresó para Playboy.



Karol G. Foto: GRAY SORRENTI / PLAYBOY EDITORIAL

Según se conoció, antes de aceptar la propuesta, la artista consultó a la actriz Sofía Vergara, quien respaldó su decisión de participar en la sesión fotográfica. “La única persona a la que le pregunté si debería hacerlo o no fue a Sofía Vergara. La llamé y le dije, ‘Si tú me dices que no lo haga, no lo hago.’ (Ella dijo) ‘Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegas a esta edad te dices: «¡Uy, por qué no posé esa vez! ¡Debí haber posado más en tanga!» Solo una cosa: ¡no muestres la ...!’ También me dijo, ‘Este momento va a tener una razón. ¿Cuál va a ser tu razón?’”, dijo la artista a Playboy.

Karol G Foto: PLAYBOY EDITORIAL / GRAY SORRENTI

El trabajo fue realizado en Los Ángeles por la fotógrafa Gray Sorrenti e incluye una entrevista en la que la cantante aborda aspectos de su vida personal y su evolución reciente.

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En el reportaje, Karol G también se refiere a las expectativas sociales relacionadas con su vida personal y a su proceso actual, enfocado en su desarrollo individual. La edición estará disponible en formato físico a partir del 14 de abril, mientras que los suscriptores digitales ya pueden acceder al contenido completo, que incluye fotografías y la entrevista.