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Blu Radio  / Entretenimiento  / Karol G es la nueva portada de Playboy en su edición de primavera 2026: consultó a Sofía Vergara

Karol G es la nueva portada de Playboy en su edición de primavera 2026: consultó a Sofía Vergara

Según se conoció, antes de aceptar la propuesta, la artista paisa, Karol G, consultó a la actriz Sofía Vergara, quien respaldó su decisión de participar en la sesión fotográfica.

Karol G es la nueva portada de Playboy en su edición de primavera 2026: lo consultó con Sofía Vergara
Karol G es la nueva portada de Playboy en su edición de primavera 2026: lo consultó con Sofía Vergara
Foto: AFP / GRAY SORRENTI - PLAYBOY EDITORIAL
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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