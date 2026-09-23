Khloé Kardashian: un pedacito de su estilo llega a Colombia

Khloé Kardashian está cada vez más cerca de sus seguidores colombianos. Recientemente varias publicaciones en su cuenta de Instagram daban pista de lo que pasaría.

Un pedacito de su característico estilo llegó al país con Fabletics, una marca de ropa deportiva que combina tendencias de moda, comodidad y prendas pensadas para el rendimiento.

La firma abrió las puertas de su primera tienda oficial en Colombia, ubicada en la Calle 82, en plena Zona T de Bogotá.

Allí destaca la empresaria y presentadora estadounidense con la colección Push-Up Perfect by Khloé Kardashian,una propuesta combina diseño, funcionalidad y comodidad en prendas versátiles, pensadas para acompañar a las mujeres tanto durante la actividad física como en diferentes momentos de su día a día.



Por supuesto, en redes sociales la empresaria ha compartido fotografías, modelando su colección.