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Khloé Kardashian: un pedacito de su estilo llega a Colombia

La empresaria y presentadora estadounidense ha sido tendencias en las últimas semanas con sus publicaciones en redes sociales.

Khloé Kardashian.
Khloé Kardashian
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Khloé Kardashian está cada vez más cerca de sus seguidores colombianos. Recientemente varias publicaciones en su cuenta de Instagram daban pista de lo que pasaría.

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Un pedacito de su característico estilo llegó al país con Fabletics, una marca de ropa deportiva que combina tendencias de moda, comodidad y prendas pensadas para el rendimiento.

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La firma abrió las puertas de su primera tienda oficial en Colombia, ubicada en la Calle 82, en plena Zona T de Bogotá.

Allí destaca la empresaria y presentadora estadounidense con la colección Push-Up Perfect by Khloé Kardashian,una propuesta combina diseño, funcionalidad y comodidad en prendas versátiles, pensadas para acompañar a las mujeres tanto durante la actividad física como en diferentes momentos de su día a día.

Por supuesto, en redes sociales la empresaria ha compartido fotografías, modelando su colección.

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