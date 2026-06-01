Kris R, Jay Wheeler y Ela Taubert lideran los estrenos musicales de la semana

La industria musical cierra mayo y abre junio con una serie de lanzamientos que abarcan desde el urbano latino y el pop emocional hasta propuestas que exploran nuevas identidades sonoras. Entre los estrenos más destacados de la semana sobresalen Kris R, Jay Wheeler y Ela Taubert, quienes presentan proyectos que marcan momentos importantes en sus respectivas carreras.

Por un lado, el colombiano Kris R vuelve a captar la atención de la escena urbana con el lanzamiento del remix oficial de “Ganas”, uno de los éxitos latinos más importantes de 2026. Para esta nueva versión, el artista reunió a tres figuras de peso en la música urbana: De La Rose, Ryan Castro y Cris MJ, creando una colaboración que conecta a Colombia, Puerto Rico y Chile.

El impacto del sencillo ha sido contundente. “Ganas” acumula más de 100 millones de reproducciones, obtuvo certificaciones de Oro en Estados Unidos y Platino en Colombia, además de alcanzar el primer lugar en Spotify Colombia y posicionarse en listados virales de 13 países.

Mientras que el puertorriqueño Jay Wheeler regresa con fuerza a la escena musical con “La voz favorita”, un álbum que define como el proyecto más completo y personal de toda su trayectoria.



Lanzado oficialmente el pasado 28 de mayo, el trabajo representa una nueva etapa para el intérprete, quien consolida su evolución artística a través de una propuesta que combina emociones profundas, identidad musical y una ambiciosa narrativa visual inspirada en contrastes entre la luz, la oscuridad y elementos de fantasía medieval.

Más que una colección de canciones, “La voz favorita” funciona como una inmersión en las experiencias personales del artista, conectando con sus seguidores a través de historias que reflejan crecimiento, vulnerabilidad y madurez.

Por último, la cantante colombiana Ela Taubert continúa consolidando su ascenso internacional con el lanzamiento de “Hasta el fin del mundo”, el primer sencillo de una nueva etapa artística.

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El sencillo llegó acompañado de una gran expectativa en redes sociales. Durante las semanas previas al estreno, los adelantos compartidos por la cantante generaron más de 3.000 creaciones de usuarios y superaron las 500.000 visualizaciones, demostrando el interés de su audiencia por conocer el nuevo rumbo de su propuesta musical.

“Hasta el fin del mundo” se presenta como una carta abierta cargada de sensibilidad, consolidando una faceta más íntima y reflexiva dentro del universo creativo de la artista colombiana.

Otros estrenos de la semana

Paul McCartney anuncia ‘The Boys of Dungeon Lane’: eproyecto es una obra profundamente autobiográfica en la que repasa su infancia en Liverpool, sus primeros años junto a John Lennon y George Harrison y los momentos que precedieron al nacimiento de The Beatles.

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Ariana Grande adelanta una nueva era con “hate that i made you love me”: primer sencillo de su próximo álbum de estudio, Petal, que llegará el 31 de julio. La canción marca el inicio de una nueva etapa musical para la ganadora de tres premios Grammy y uno de los lanzamientos pop más esperados del año.

Pasabordo presenta ‘Jhonatan y Gabo’: una producción de 22 canciones que mezcla regional colombiano, vallenato, salsa, sonidos tropicales y algunas influencias electrónicas.

Los Caligaris lanzan ‘Caligaris Si’: un álbum de 11 canciones cargado de optimismo y energía festiva. El proyecto incluye colaboraciones con artistas como Paty Cantú, Los Auténticos Decadentes, Banda El Recodo, Coti Sorokin, Don Tetto y Karina La Princesita, entre otros.

Young Miko presenta ‘Do Not Disturb: Late Checkout’: funciona como una continuación conceptual del álbum que publicó en 2025 y cuenta con colaboraciones de Rauw Alejandro, De La Rose, Clarent y el estadounidense Destin Conrad. La propuesta invita a prolongar los momentos de libertad personal y autenticidad.

Myke Towers fusiona música y fútbol con “UNA NA MAS”: una nueva exploración sonora del artista puertorriqueño, combinando elementos urbanos con influencias electrónicas y house. Con una propuesta fresca y veraniega.

Karen Lizarazo regresa a sus raíces con ‘El Tiempo Perfecto’: la nostalgia, el dolor y el crecimiento emocional, Karen Lizarazo vuelve a la esencia del vallenato que inspiró sus inicios musicales. La producción se plantea como una reflexión sobre los tiempos de la vida y la importancia de permitir que cada proceso llegue en su momento.

Hebert Vargas regresa con ‘Bohemio’: el álbum, disponible desde el 29 de mayo, muestra una faceta más reflexiva del artista y cuenta con colaboraciones de Andy Rivera y Pasabordo, manteniendo la esencia romántica que ha caracterizado su carrera.

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Mau y Ricky estrenan ‘Ricky y Mau’: un álbum de 12 canciones que aborda temas como el amor, la vulnerabilidad, la nostalgia y las relaciones modernas. El proyecto marca una nueva etapa para el dúo, apostando por una propuesta más libre y cercana.

Elkno apuesta por el dancehall con “Ritmo”: un sencillo inspirado en esos momentos en los que la música genera una conexión espontánea entre las personas. Con producción de Jotta y un videoclip dirigido por Lucho B.

Los Rolling Ruanas reinventan “La Bamba”: el clásico mexicano popularizado mundialmente por Ritchie Valens. La canción incorpora el sello característico de la carranga, llevando el tema a un contexto colombiano sin perder su esencia festiva y tradicional.

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Juan Carlos Zarabanda con “Gracias por tu amor”: una canción que se ha convertido en fenómeno viral gracias a su reconocida introducción, considerada por muchos seguidores como una de las más emblemáticas del género.

Fer Ariza llega con “Somos Latinos”: en la expectativa que genera la Copa Mundial de la FIFA 2026, Fer Ariza presenta “Somos Latinos”, una canción que celebra la identidad cultural latinoamericana a través de sonidos festivos y un mensaje de unidad.

Niña Pastori homenajea a la salsa en ‘Color Fania’: reinterpreta clásicos del legendario sello Fania Records desde una perspectiva flamenca. El álbum incluye nuevas versiones de temas icónicos como Periódico de ayer, El Gran Varón y Plástico.

Topboy TGR rompe récords con “Más de Ahí Remix”: junto a Eladio Carrión y Sech, superó el millón de reproducciones en menos de 24 horas en YouTube, convirtiéndose en el primer artista del Pacífico colombiano en alcanzar esta cifra en ese tiempo. El éxito llega apenas días después de que también alcanzara cifras destacadas con “Como Estás”, acumulando dos canciones en tendencia de manera simultánea.

Amal llega con "A Mi Manera": una canción honesta, vulnerable y profundamente humana que habla de encontrar calma en medio del caos, aceptar los errores y seguir adelante incluso en los días de mayor dificultad. Con sonidos inspirados en el folclor costeño colombiano y una producción moderna y emocional, este lanzamiento refleja una conversación íntima sobre la vida y la importancia de sentirse vivo.

"Quién como yo" de Javier Ferreira: nace desde una idea directa y poderosa: cantarle a una ex, pero no desde el despecho ni el reclamo, sino desde la seguridad de quien ya cerró un capítulo.