La Barbie cumple 60 años... sin una arruga

Sin una arruga, la Barbie cumple 60 años en 2019: rubia o morena, esbelta o rellena, princesa o bombera,dijo Nathan Baynard, director de mercadeo global de la muñeca.A pesar de la competencia cada vez más feroz, cada año se venden 58 millones de ejemplares en más de 150 países. Es una marca tan conocida como Coca Cola o McDonald'sse han vendido más de 1.000 millones de estas muñecas.Su "madre" es nada más y nada menos que la cofundadora de Mattel, Ruth Handler,

que tuvo la idea al mirar crecer y jugar a sus propios hijos.

"Su hija Bárbara tenía una opción limitada para sus juguetes, solo había muñecas de bebés con las que el único papel en el que podía proyectarse en sus juegos era el de madre, ama de casa, mientras que su hijo podía imaginarse como astronauta, piloto, cirujano...Así es como ella creó "Barbie" (diminutivo del nombre de su hija), una muñeca adulta con formas muy femeninas, paraEl éxito fue inmediato: en el primer año se vendieron 300.000 unidades.típica de la época, no hacía de Barbie un modelo de feminismo.dijo Carlyle Nuera, una de las diseñadoras de la muñeca.Sus medidas poco realistas han sido revisadas desde entonces por Mattel, pero en general la Barbie,, fomentar la anorexia y deformar la imagen de la mujer desde la más tierna edad.es una impresión injustificada.explicó Lord."Cómo una niña ve a una muñeca Barbie se enmarca en cómo la madre se siente sobre la idea de feminidad,Barbie se convirtió en astronauta en 1965, cuatro años antes de que Neil Armstrong pisara la luna,En la actualidad, 55% de las muñecas vendidas ", señaló Lisa McKnight, directora general de la marca Barbie en el mundo.En el centro de El Segundo,un centenar de personas trabajan sin cesar para crear nuevos prototipos.A partir de un boceto trazado por los diseñadores, cada paso es hecho de manera meticulosa: la muñeca es creada en una impresora 3D, luego se le pintan los rasgos faciales,"Algunas veces la ves en la estantería y recuerdas: 'Ah sí, esa la diseñé yo'", expresó Nuera.Barbie no solo batalla por su éxito de ventas en las jugueterías,Para alimentar la imaginación de los niños y su gama de productos,En los últimos años,En su canal en YouTube por ejemplo, explicó Baynard, vieneBarbie también tiene su propio equipo, con peluquera, maquilladora y fotógrafa que viajan "de verdad" con ella por Estados Unidos y todo el mundo para tomar fotos para su cuenta de Instagram (@barbiestyle), con casi dos millones de suscriptores.A sus 60 años, aunque se mantiene por siempre joven, no tiene hijos ni marido.¿Es feliz?, explicó McKnight.