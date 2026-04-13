La broma de Luis Fonsi con taxista mexicano: "Soy Ricky Martin"

Un inesperado pasajero tuvo un conductor de taxi con el famoso cantante puertorriqueño Luis Fonsi. En un video que se ha viralizado en redes sociales se puede ver la alegría que vivió el joven de 27 años al percatarse que la persona a la que le estaba prestando el servicio era un ganador de seis Latin Grammys.

Las imágenes comienzan con el cantante y compositor subiéndose al vehículo del mexicano, respondiendo al conductor amablemente sus preguntas de cómo había sido su día. Muy pronto se percató que su acento no era mexicano y, posiblemente, era un turista. Fonsi se lo confirmó al decirle que era de Puerto Rico. Luego, el conducto se le queda viendo y es ahí cuando le comenta que se parece a un cantante. El artista no perdió la oportunidad y decidió realizarle una pequeña broma.

"Soy Ricky Martin. Soy más bonito en fotos y eso. Ahora soy más feo. Si soy cantante", respondió el puertorriqueño, mientras el joven se reía y sabía que le estaba tomando el pelo.

Luis Fonsi con taxista mexicano X: @LuisFonsi

Después de las risas, Fonsi sí le confesó su identidad y en ese momento el taxista se puso nervioso, pero al mismo tiempo feliz por lo que estaba viviendo en ese momento.



¿Encuentro inesperado o actuado?

Sin embargo, en un momento del video, que dura casi cinco minutos, se presentó una situación que generó dudas y especulación sobre el encuentro o si era planeado. En el carro estaban escuchando una emisora local y, casualmente, la locutora empieza a hablar de Luis Fonsi, de su posible presencia en territorio mexicano y termina promocionando su más reciente canción: 'Cambiaré', la cual interpreta con el colombiano Feid.



Lo cierto es que tanto Fonsi como el conductor publicaron en sus redes sociales el video que ha generado opiniones divididas.

"Quién diría que uno de los momentos más lindos de este viaje sería una conversación con mi taxista… gracias, México", escribió el artista en su cuenta en X.