La canción inédita de Martín Elías que salió dos años después de su muerte

‘O te acuso con Dios’ es el nombre de la inédita canción que se lanzó este jueves en el marco del Festival Vallenato en Valledupar.

Sony Music, la que fue la disquera de Martín Elías antes de su muerte, fue la encargada de publicar en Deezer la más reciente canción del artista dos años después del terrible accidente, pero desde el próximo 27 de abril estará en todas las plataformas musicales.

La canción, que habla de la importancia del perdón por amor, fue grabada en compañía del amigo y acordeonero de Martín Elías, Rolando Ochoa. Compuesta por Omar Geles, se presume que fue el último tema interpretado por el hijo de Diomedes Díaz.

“Nómbrame una sola persona que no haya fallado, que haya sido un buen ejemplo sin ninguna mancha, que no haya mentido. Reconozco mis errores, por eso la grandeza de poder corregirlos, y no voy a darme el lujo niña hermosa de que me eches al olvido. Fallé, pero te amo más que a mi vida”, dice la última canción que interpretó Martín Elías antes de su muerte.

Martín Elías Díaz murió el pasado 14 de abril de 2017 tras un trágico accidente en el municipio de San Onofre, cuando el cantante se dirigía de Coveñas a Valledupar.

