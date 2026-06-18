‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’, el documental de C. Tangana, llega a Colombia

El cine colombiano recibe este 18 de junio La guitarra flamenca de Yerai Cortés, un documental que marca el debut como director de largometrajes de Antón Álvarez, conocido mundialmente como C. Tangana. La producción sigue de cerca la vida y el proceso creativo de Yerai Cortés, un guitarrista y compositor nacido en Alicante que se ha convertido en una de las figuras más innovadoras del flamenco contemporáneo gracias a su capacidad para combinar la tradición del género con nuevas sensibilidades musicales.

Más que una película sobre música, el documental se presenta como un viaje íntimo y emocional. Lo que comienza como el retrato de un artista excepcional se transforma poco a poco en una exploración sobre la memoria, la familia y las heridas que pueden transmitirse de generación en generación. A través de conversaciones personales, confesiones familiares e interpretaciones musicales, la producción muestra cómo el arte puede convertirse en un espacio de reconciliación y en una herramienta para comprender el pasado.

La cinta también funciona como una pieza complementaria del primer álbum de Yerai Cortés, que lleva el mismo nombre. Mientras las canciones permiten conocer las emociones y los recuerdos que marcaron la vida del guitarrista, el documental revela las historias y experiencias que dieron origen a cada una de las composiciones, construyendo un retrato artístico y humano del músico español.

El documental tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde inauguró la sección New Directors y recibió una mención especial del jurado. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los documentales musicales más destacados del año, al obtener dos Premios Goya: Mejor Documental y Mejor Canción Original por Los Almendros. Además, participó en festivales internacionales como el de Rotterdam y recibió nominaciones a los Premios Platino y a los galardones del Círculo de Escritores Cinematográficos de España.



Con esta producción, C. Tangana amplía su faceta artística y lleva a la pantalla una historia en la que la música flamenca sirve de hilo conductor para hablar de identidad, memoria y familia, en una propuesta que busca acercar el género a nuevas audiencias y mostrar el poder transformador del arte.