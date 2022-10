La inesperada reacción de Jay-Z al enterarse que su mamá es lesbiana

El cantante confesó que lloró de alegría cuando su madre se sinceró con él. Así lo hizo durante una entrevista en el programa “My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman”, que se emitirá en Netflix el próximo 6 de abril.

El magnate del rap afirmó que estaba feliz de que su madre fuera libre. Además, agregó que su madre tuvo que vivir fingiendo su sexualidad porque no era capaz de avergonzar a sus hijos.

Publicidad

Su madre, Gloria Carter, salió del closet en la canción de su hijo de 2017 llamada ‘Smile’, en la que además incluye un poema llamado ‘Livin in the Shadows’ (Viviendo en las sombras).

El esposo de Beyonce reveló cómo fue el encuentro con su mamá cuando le confesó la realidad, “Se sentó frente a mí y me dijo: ‘Creo que amo a alguien”, explicó el cantante, “y yo lloré porque estaba feliz porque ella fuera finalmente libre”, ha manifestado Jay-Z