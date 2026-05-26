La música colombiana generó $468.000 millones de pesos en Spotify en solo 2025

Los datos fueron revelados en el informe Loud & Clear Colombia 2026, el reporte anual de Spotify sobre regalías y economía del streaming, que presenta una radiografía del impacto económico, cultural y global que tiene actualmente la música hecha en Colombia.

Un mercado musical en crecimiento histórico

El desempeño de los artistas colombianos se da en un contexto de expansión sin precedentes para la industria nacional. De acuerdo con el Informe Global de Música de la IFPI 2026, el mercado de música grabada en Colombia alcanzó los 105,2 millones de dólares en 2025, superando por primera vez la barrera de los 100 millones de dólares y registrando un crecimiento del 17,9 %, por encima del promedio de América Latina, considerada actualmente la región con mayor crecimiento musical en el mundo.

Spotify destacó que el aumento de las regalías no solo representa mejores resultados financieros, sino también una transformación estructural en la forma en que los artistas desarrollan sus carreras.

La plataforma señaló que el streaming está permitiendo que un número cada vez mayor de músicos genere ingresos sostenibles y encuentre nuevas oportunidades de crecimiento, ampliando el acceso a mercados que anteriormente estaban reservados para un grupo reducido de artistas consolidados.



Spotify / Foto: AFP

Más del 90 % de las regalías provienen del exterior

Uno de los datos más relevantes del informe es el alcance internacional de la música colombiana. Actualmente, más del 90 % de las regalías generadas por artistas colombianos en Spotify provienen de oyentes ubicados fuera del país, evidenciando la capacidad de exportación de los sonidos nacionales y su creciente aceptación en diferentes mercados.

El fenómeno confirma que Colombia se ha convertido en uno de los principales referentes de la música latina contemporánea, impulsando géneros urbanos, pop, regionales y propuestas alternativas que conectan con audiencias globales.