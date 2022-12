‘La payola’: ¿quién paga y quien cobra por sonar en la radio?

Un informe de la Liga contra el silencio, que pone en evidencia la cuestionada práctica de pagar o cobrar por sonar en la radio levantó ampolla en Colombia. Sobre el tema, Mañanas BLU habló con varios protagonistas de la radiodifusión en el país que se pronunciaron.

Lea también: “Mis seguidores son reales, no hay 'payola'”: Silvestre Dangond

Publicidad

De acuerdo con Sinar Alvarado, coordinador de la Liga contra el silencio, aseguró que la práctica de la payola ha sido difícil de desterrar de la radio colombiana y se convierte en una amenaza contra la libertad de expresión.

“Es una costumbre relativamente antigua en la radio colombiana de la que se habla muy poco o nada. Es un tema prácticamente silenciado y en esa medida nos interesa”, denunció Alvarado.

Sara Melguizo Gavilanes, aseguró por su parte que la payola es un secreto a voces.

“Es un tema que sucede, que le pasa a los músicos, que muchos tampoco se atreven a denunciarlo explícitamente porque hay un tema de miedo, un tema de temor”, declaró.

Publicidad

“No se sabe qué está pasando con esas maneras que nosotros hemos nombrado y designado como prácticas restrictivas de la competencia”, agregó.

Melguizo habló además del trámite de un proyecto de ley que busca regular el tema. La iniciativa busca que las emisoras privadas y públicas, cuyo contenido en un 80 % sea a la difusión de la música puedan hasta en un 60 % comercializar esos espacios, pero de manera explícita.

Publicidad

Alejandro Marín, director de la emisora La X, aseveró que es muy difícil determinar los alcances de la payola.

“Ha sido un tema que ha hecho parte de un renglón contable que no se puede rastrear muy bien. Por lo general los desarrollos promocionales que obedecen a esas dinámicas de comercio o promoción están metidas en un renglón que no aparecen”, indicó Marín.

Camilo Rivera quien trabajó como acordeonero de la agrupación Sin Ánimo de Lucro denunció un caso en el que se vio afectado y que compromete a un exdirector de una emisora

“Nos dice, oigan, yo me voy a casar en estos días y pues no tengo los pasajes para llevarme a mi esposa a San Andrés a la luna de miel y estoy buscando quién me los paguen”, relató Rivera.

“Obviamente lo que quería decir era: los pasajes y los sueno”, agregó.

Publicidad

Escuche aquí el audio de estas entrevistas en Mañanas BLU: