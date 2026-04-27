La Vela Puerca y su conexión con Colombia: una relación que crece al ritmo del público

La banda uruguaya La Vela Puerca, una de las agrupaciones más representativas del rock latinoamericano, continúa consolidando su vínculo con Colombia, un país que, según sus integrantes, se ha convertido en una “casa cercana” dentro de su extensa trayectoria internacional. En el marco de la celebración de sus 30 años de carrera, el grupo se prepara para reencontrarse con el público bogotano, reafirmando una conexión que ha ido creciendo con el paso del tiempo y las presentaciones en vivo.

Aunque La Vela Puerca ha recorrido escenarios en Europa y América Latina, su relación con Colombia ha sido más reciente pero profundamente significativa. La banda reconoce que el país representa un territorio amplio, diverso y lleno de energía, características que han impactado su percepción como artistas.

“Colombia es un país súper grandote, muy variado, muy enérgico... muy viva la gente, muy despierto todo”, expresó uno de sus integrantes en diálogo con Blu Radio. Esta visión resalta no solo la diversidad geográfica del país —con regiones que van desde el Caribe hasta la selva amazónica—, sino también la riqueza cultural que se refleja en su público.

La Vela Puerca // Foto: AFP

La experiencia en ciudades como Bogotá y Medellín ha sido clave para entender la magnitud del mercado colombiano. “Es una Bogotá, una ciudad con 14 millones de personas… un mundo de gente”, señalaron, evidenciando el potencial que representa el país para su expansión artística .



Uno de los aspectos más destacados de La Vela Puerca es su longevidad como banda, un logro poco común en la industria musical. Con prácticamente la misma formación desde sus inicios en 1995, el grupo ha construido una identidad basada en la amistad, el trabajo en equipo y la autenticidad.

“No es tan normal que una banda tenga 30 años… somos amigos, somos una familia”, comentaron . Este vínculo personal ha sido fundamental para mantener la estabilidad del proyecto a lo largo del tiempo.

En cuanto a su esencia artística, la banda asegura que la clave ha sido preservar la energía y la química interna. “Manteniendo la energía, la química, los lazos, el respeto entre los músicos… somos un equipo”, explicaron . Este enfoque colectivo ha permitido que La Vela Puerca evolucione sin perder su identidad.