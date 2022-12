La youtuber colombiana ‘Pautips’ anunció su retiro de la plataforma

Se trata de un corto titulado ‘Adiós’, en donde anunció las razones de su retiro de la plataforma YouTube.

“Necesito tiempo para descansar, necesito tiempo para curarme porque no puedo seguir así. Poco a poco les he venido compartiendo en redes sociales que no estoy bien, que igualmente tengo momentos muy depresivos, que lo del trastorno alimenticio sigue ahí presente”, afirmó la youtuber entre lágrimas.

Galindo también expresó que sus encuentros espirituales en la iglesia y los otros métodos de meditación le ayudaron a tomar la decisión de su retiro.

“Necesito escucharme, así eso me haga parar de trabajar un tiempo, así eso me haga cambiar sencillamente toda esta mentalidad que hasta yo misma ayude a formar. Con esto me refiero a todo este mundo de dieta, de cuerpos perfectos, de que tenemos que exigirnos, no importa sino no te nace hacer ejercicio”, dijo

