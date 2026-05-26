Llega 'Spider-Noir', la serie de una versión alternativa de Spiderman

Prime Video presentó este martes un nuevo adelanto de Spider-Noir, la serie basada en el personaje de Marvel que llegará a las pantallas el 27 de mayo de 2026. La producción marca además el primer papel protagónico de Nicolas Cage en una serie de televisión y propone una visión distinta del universo de Spider-Man, alejada de las versiones tradicionales del superhéroe.

La historia está inspirada en el cómic Spider-Man Noir y se desarrolla en el Nueva York de la década de 1930. En esta adaptación, Cage interpreta a Ben Reilly, un investigador privado veterano que atraviesa una etapa marcada por la mala fortuna y las consecuencias de una tragedia personal. Mientras intenta reconstruir su vida, debe enfrentar los fantasmas de su pasado y asumir su papel como el único héroe enmascarado de la ciudad.

Uno de los elementos que distingue a la producción es la posibilidad de elegir entre dos formatos de visualización. Los espectadores podrán ver la serie en una versión presentada en blanco y negro, en línea con la estética clásica del cine noir que inspira la historia, o en una edición a color.

Una apuesta por la estética noir de Marvel

El personaje de Spider-Man Noir surgió como una reinterpretación del héroe arácnido dentro de una realidad alternativa de Marvel. A diferencia del Peter Parker más conocido por el público, esta versión se mueve en un entorno marcado por el crimen organizado, la corrupción y las tensiones sociales propias de la Gran Depresión estadounidense.



La adaptación televisiva busca trasladar esos elementos al formato seriado mediante una narrativa de acción y misterio, con una ambientación que remite al cine negro clásico. La elección de Nicolas Cage para encarnar a Ben Reilly también genera expectativa entre los seguidores del personaje, especialmente después de que el actor prestara su voz a Spider-Man Noir en la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse.