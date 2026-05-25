Los clásicos del vallenato se encontrarán en El Campín de Bogota: precios y localidades

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más importantes del vallenato romántico en los últimos años. El próximo 21 de noviembre, el Estadio El Campín será el escenario de “Juntos de Nuevo – Misión Campín”, un concierto que reunirá a algunas de las voces más representativas del género en una noche cargada de nostalgia, amor y grandes éxitos musicales.

La iniciativa, organizada por Diomar García Eventos, RCely y Stage Eventos, busca revivir la esencia del vallenato romántico, un estilo musical que durante décadas ha acompañado historias de amor, reconciliaciones y momentos inolvidables para millones de colombianos. Los promotores destacan que el espectáculo pretende recordar al público que las emociones y los sentimientos siguen teniendo un lugar especial en la música.

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Cartel de lujo

El evento contará con la participación de artistas que han marcado la historia del vallenato. Entre ellos estará Jean Carlos Centeno, reconocido por interpretar canciones que se convirtieron en verdaderos himnos románticos en Colombia y América Latina.

También se presentará Alex Manga, una de las voces más queridas del género, recordado por éxitos que acompañaron a toda una generación de seguidores del vallenato sentimental.



A la nómina se suma el legendario Binomio de Oro, agrupación considerada una de las más influyentes en la historia del vallenato romántico y responsable de canciones que permanecen vigentes en el repertorio musical del país.

El público también podrá disfrutar de las interpretaciones de Nelson Velásquez, Hebert Vargas y Miguel Morales, artistas que han construido exitosas trayectorias dentro del género y que continúan siendo referentes para nuevas generaciones.

La programación se complementa con la participación de Daniel Calderón y Los Gigantes, además de Amin Martínez y Alex Martínez, quienes representan el presente y futuro del vallenato romántico.

El Binomio de Oro lamentó la muerte de Vita Aranda Twitter Binomio de Oro

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Una noche para recordar

De acuerdo con los organizadores, “Juntos de Nuevo – Misión Campín” será más que un concierto. La propuesta busca convertirse en un encuentro entre el público y las canciones que marcaron diferentes etapas de sus vidas, a través de una producción de gran formato y una puesta en escena diseñada para generar una experiencia emotiva y memorable.

La venta de boletería estará disponible desde el 26 de mayo a las 10:00 a. m. a través de Tuboleta.com. La expectativa es alta entre los seguidores del género, quienes tendrán la oportunidad de ver reunidos en un mismo escenario a algunas de las figuras más importantes del vallenato romántico colombiano.