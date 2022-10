Los memes no tienen piedad con Messi y el Barcelona tras ser eliminados de Champions

La Roma venció 3-0 al Barcelona en el Etihad Stadium y se clasificó a las semifinales de la Champions League.

El conjunto romano había perdido en el Camp Nou 4-1 ante los azulgranas, pero hicieron lo imposible de locales y lograron eliminar al siempre favorito Barcelona.

Sin embargo, los memes no tienen compasión ni de Messi, que no tuvo su mejor partido, ni del Barcelona que en los últimos cuatro años no ha podido llegar a una final de europea.

