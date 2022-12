Los videos más vistos de George Michael en YouTube

A lo largo de su carrera, Michael vendió más de 100 millones de discos y tuvo un total de más de mil millones de reproducciones en todos sus videos subidos a YouTube.

Publicidad

El también compositor británico murió en su hogar a los 53 años. Recientemente se había anunciado que el productor y compositor Naughty Boy estaba trabajando en un nuevo álbum con el artista británico que saltó a la fama junto con su amigo de la infancia Andrew Ridgeley con el dúo "Wham!".

1. "Carless Whisper" (157 millones de visualizaciones).

Publicidad

2. "One More Try" (27 millones de visualizaciones).

Publicidad

3. "Faith” (23 millones de visualizaciones).

Publicidad

4. "Freedom! (30 millones de visualizaciones).

Publicidad

5. "Last Christmas" (221 millones de visualizaciones).