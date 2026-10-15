Lucho RK, el canario que busca romper las fronteras de la música española

Lucho RK está convencido de que la música no debería tener fronteras, así lo afirmó en diálogo con Blu Radio. Desde Canarias, el artista español ha construido una propuesta que se resiste a las etiquetas y que hoy empieza a ganar espacio fuera de su territorio, impulsada por el éxito de su primer álbum de estudio y por canciones como Aire, que lo llevaron a posicionarse entre los 50 temas más escuchados de España en Spotify.

“Cuando me llegó el momento de sentarme y decir, vale, tengo que hacer un álbum, me di cuenta de que las demos que tenía por ahí guardadas guardadas que me gustaban tenían un poco el baile, se hablaban del baile como metáfora de la vida”, expresó.

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Su crecimiento, sin embargo, no lo entiende como un fenómeno individual. Para Lucho RK, llegar hasta este punto también ha sido posible gracias a los artistas que antes que él abriera camino desde las islas Canarias.

En esa historia aparecen nombres como Las Canarias, un dúo de artistas canarias que, según recuerda, fueron las primeras mujeres en cantar en el WiZink Center y estuvieron de gira con Don Omar. También menciona a Maikel Delacalle, a quien considera un referente del R&B en España, y a artistas de una generación más cercana como La Pantera, Quevedo y Youssef.



“Ellos fueron una parte muy importante en mi trabajo personal y en yo tener un punto de referencia y un faro”, aseguró.

Foto: suministrada

Colombia, una influencia que también atraviesa su música

En esa búsqueda de sonidos diferentes aparece Colombia. Lucho RK ya tuvo la oportunidad de trabajar en Medellín durante una estadía en el país y asegura que la experiencia dejó una conexión especial.

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El artista recuerda haber pasado una semana en Colombia junto al productor puertorriqueño y destaca tanto la ciudad como la comida y el ambiente que encontró durante su visita.

“Borondo para mí fue un disco que fue que eso inconscientemente ha hecho que, por ejemplo, mi disco haya afro, sabes. Mi referente en el afro es Beéle, pero es verdad que Borondo, por ejemplo, fue el disco, o sea, lo que más escuché el año pasado. En mi Spotify Rap de este año salió Borondo como número 1 y Beéle como número 1”, detalló.

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El artista considera que esa escucha pudo haber tenido una influencia inconsciente en el sonido de su propio álbum, especialmente en la presencia del afro. También menciona su admiración por artistas como Kris R y Blessd, además de su relación profesional con Ovy On The Drums.

La conexión con el público colombiano es, para Lucho, otro elemento que puede favorecer su expansión internacional. Considera que existe una cercanía cultural que podría facilitar ese encuentro.

“Con el público colombiano yo estaría muy bien”, afirma. Para él, se trata de una audiencia que vive la música de una manera especialmente intensa: “Es un público muy vivo que se vive lo que está escuchando, que lo disfruta, que lo goza, que salta, que brinca”.

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Ahora, con un álbum que se niega a seguir una sola fórmula, una canción como “Aire” que marcó un antes y un después y una mirada puesta en mercados como Colombia, el artista canario busca que su música siga viajando.

“Si quiere algunas pequeñas pautas, lo único que les diría es que dejaran el móvil de lado en el momento en el que estén escuchando las canciones, que se pongan unos auriculares y que se dejen llevar, que escuchen cosas nuevas, que disfruten de esos géneros que a lo mejor no suelen escuchar”, añadió.