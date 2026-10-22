Luister La Voz hizo una una noche de terapia colectiva en Bogotá en RADAR Fest de Spotify

La música se convirtió en un punto de encuentro emocional durante la presentación de Luister La Voz en la primera edición de Spotify RADAR Fest en Colombia. El artista cartagenero cerró la jornada del 19 de octubre en el Teatro Libre de Chapinero, en Bogotá, con un showcase en el que el público coreó sus canciones hasta el final, convirtiendo el escenario en una experiencia de conexión colectiva.

Más que una presentación en vivo, el encuentro reflejó la cercanía que el cantante ha construido con sus oyentes, quienes acompañaron sus interpretaciones y mantuvieron la energía durante todo el espectáculo. Así, su participación se convirtió en uno de los momentos destacados de la programación, que reunió música en vivo y conversaciones alrededor de las nuevas escenas musicales del país.

Publicidad

RADAR Fest se desarrolla durante dos días en Bogotá, con actividades en Casa Spotify y el Teatro Libre de Chapinero. La iniciativa busca acercar a los artistas a sus audiencias y dar visibilidad a propuestas que representan la diversidad sonora de Colombia.

Luister La Voz // Foto: suministrada

Luister La Voz y la evolución de los sonidos del Caribe colombiano

Publicidad

Originario de Cartagena, Luister La Voz ha desarrollado una identidad musical que conecta las raíces de la champeta y los sonidos del Caribe colombiano con influencias urbanas contemporáneas. Esta combinación le ha permitido ampliar su alcance y acercarse a nuevas audiencias sin dejar de lado los elementos que caracterizan su propuesta artística.

Su participación en Spotify RADAR Fest llega en un momento importante de su carrera. En los últimos meses, el cantante sumó a su trayectoria la colaboración con Manuel Turizo en “Vulnerable” y una nominación reciente en los Premios HEAT, hitos que reflejan su proyección dentro de la industria musical latina.

Publicidad

Con su presentación en Bogotá, Luister La Voz reafirmó el valor del encuentro directo entre artistas y seguidores. En un escenario donde las canciones trascendieron las plataformas digitales para convertirse en voces compartidas, el cartagenero llevó la esencia de su música a una experiencia colectiva que conectó emociones, identidad caribeña y nuevas sonoridades.