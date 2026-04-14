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Maca & Gero presentan su primer álbum y anuncian show en el Julio Mario Santo Domingo

El concierto del próximo 8 de mayo no solo es la presentación oficial de Uno más uno, sino también una oportunidad para que el público experimente en vivo la evolución artística del dúo.

Maca & Gero
Maca & Gero //
Foto: YouTube Maca & Gero
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

El dúo colombiano Maca & Gero marca un nuevo capítulo en su trayectoria musical con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, Uno más uno, una producción que encapsula la esencia de su propuesta artística y consolida su crecimiento dentro del pop romántico en Colombia. Como parte de este importante hito, los artistas anunciaron su presentación el próximo 8 de mayo de 2026 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Desde su formación el 26 de mayo de 2020, Maca & Gero han construido una identidad musical basada en la autenticidad, la emoción y la conexión directa con el público. Su historia personal ha sido clave en este proceso: Maca decidió abandonar sus estudios en Medicina, mientras que Gero dejó atrás la ingeniería para seguir su verdadera vocación artística. Este giro determinante ha sido, según ellos mismos, el punto de partida de un proyecto que hoy comienza a rendir frutos.

Un álbum que redefine el pop romántico colombiano

Uno más uno se presenta como un recorrido emocional que transita por historias de amor, desamor y encuentros que marcan la vida. Con una base sonora de guitarras pop y melodías envolventes, el disco apuesta por letras cercanas que conectan con las experiencias cotidianas de sus oyentes.

El concepto del álbum gira en torno a una idea central: la suma de dos personas no siempre responde a una lógica exacta, pero puede dar lugar a algo más profundo y significativo. Esta narrativa se traduce en canciones que exploran la complejidad de las relaciones humanas desde una perspectiva íntima y honesta.

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