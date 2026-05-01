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"Malasnoticias", el segundo adelanto de Álvaro Díaz de su próximo álbum

El lanzamiento se suma a una serie de anuncios clave en la carrera del artista. Recientemente, Álvaro Díaz y FEID confirmaron un EP conjunto que verá la luz en octubre.

Álvaro Díaz y Latin Mafía
Álvaro Díaz y Latin Mafía //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de may, 2026

La escena de la música urbana latina recibe un nuevo adelanto con “MALASNOTICIAS”, el más reciente sencillo del artista puertorriqueño Álvaro Díaz en colaboración con LATIN MAFIA. El tema formará parte de su próximo álbum ‘OMAKASE’, previsto para el 22 de mayo y destacado por Rolling Stone como uno de los discos latinos más anticipados de 2026, ubicándose en la posición número dos.

Producida por AvilaWTF, Mike de La Rosa y Manuel Lara, la canción se presenta como una narrativa de desamor cargada de intensidad emocional. En palabras del propio artista, “‘MALASNOTICIAS’ es un heartbreak que visualmente viene siendo como si fuera una película dirigida por los Safdie Brothers. Es puro caos, pura persecución, puros sentimientos… es el desespero que uno siente cuando estás a punto de perder a alguien”, reflejando la esencia del sencillo.

Álvaro Díaz
Álvaro Díaz //
Foto: suministrada

Un video con estética cinematográfica

El videoclip, dirigido por WAIV y Epho y filmado en la bahía de Acapulco, México, acompaña la carga emocional del tema con una narrativa visual que sigue a Álvaro Díaz y a LATIN MAFIA en un viaje de pesca. La propuesta estética resalta el sentimiento de pérdida, en sintonía con la atmósfera melancólica de la canción.

Próximos proyectos y colaboraciones

El lanzamiento de “MALASNOTICIAS” se suma a una serie de anuncios clave en la carrera del artista. Recientemente, Álvaro Díaz y FEID confirmaron un EP conjunto que verá la luz en octubre, consolidando una alianza creativa que ha dado lugar a éxitos como “Llori Pari”, “Close Friends” y “GATITAS SANDUNGUERAS VOL. 1”.

Feid y Álvaro Díaz
Feid y Álvaro Díaz //
Foto: Instagram @alvaritodiaz

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