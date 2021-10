Me voy de las redes, lastimosamente no pude con ustedes: Yina Calderón se despidió de sus seguidores

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria Yina Calderón compartió varios videos en lo que contó que se alejará por un tiempo de las redes sociales, pues según ella, le "hicieron mucho daño".

"He tomado la decisión de alejarme de las redes sociales por un tiempo, me voy por mi salud mental por mi salud en general también", escribió en el mensaje que acompañó a los videos.

Yina Caderón tomó la decisión de retirarse de las redes sociales, después de que en la noche anterior la sacaran de los Premios Latino, donde llegó, aparentemente, en alto estado de embriaguez.

Tal vez esté desaparecida unos días, meses, no lo sé, volveré cuando yo me sienta bien, tranquila, feliz, orgullosa de mi cambio, se que necesito cambiar muchas cosas, el trago un poco, mi comportamiento Continúa el mensaje de Yina Calderón

En los videos que compartió en sus redes sociales, Yina apareció en aparente estado de embriaguez, asegurando que la noche anterior se sintió muy humillada y que prefiere alejarse de las redes sociales.

“Este es un mensaje para ustedes, que he sido una tomadora, obviamente. Solo quiero decirles que fui real, que siempre fui lo que la gente no (...) Lastimosamente no pude con ustedes, les mando un beso, un abrazo y chao muchachos”, dice Calderón en el video.

Lastimosamente, las redes sociales me hicieron mucho daño, anoche fui humillada demasiado muchachos, y nada ya me voy, tranquilos que a todos los que me decían que me desapareciera me voy a desaparecer, y la gente que siempre me apoyó les quiero decir que lo quiero, los respeto y que son lo máximo de mi vida, los quiero mucho y si algún día nos volvemos a ver Agregó

Finalmente, Yina Calderón afirmó que no dejará del todo las redes sociales, solamente se alejará de los escándalos, pero seguirá compartiendo fotos en sus cuentas de Instagram.