Morat convierte la elección de sus fans en su nuevo sencillo

Morat, una de las bandas más destacadas de la música latina y ganadora del Latin Grammy, presenta “Me Mata”, su nuevo sencillo, elegido directamente por sus seguidores mediante una dinámica que demuestra la estrecha conexión entre el grupo y su público.

Hace unas semanas, la agrupación puso en manos de sus fans la elección de su próximo lanzamiento al presentar dos canciones inéditas: “Me Mata” y “Suéltame”. Los seguidores fueron invitados a crear contenido en TikTok e Instagram utilizando ambos temas. La respuesta superó las expectativas: la campaña generó más de 116.000 creaciones, convirtiendo a “Me Mata” en la canción favorita y en el nuevo lanzamiento de Morat.

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El sencillo explora la emoción de sentirse completamente cautivado por otra persona y el deseo de eliminar la distancia entre ambos. La canción retrata una atracción creciente durante una noche, en la que detalles como una mirada, la forma de bailar o el sonido de una voz intensifican la tensión y el deseo.

El concepto se traslada también al videoclip oficial, en el que Morat aparece en una residencia para adultos mayores mientras participa de manera inesperada en un animado torneo de bingo. La propuesta visual combina humor, energía y el carácter desenfadado que identifica a la banda.



Un 2026 de reconocimientos y escenarios agotados

El lanzamiento llega en medio de un año de importantes logros para Morat. La banda fue finalista en los Billboard Latin Music Awards y recibió nominaciones en los HEAT Latin Music Awards y los Premios Rolling Stone en Español 2026.

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Además, su Ya Es Mañana World Tour ha registrado localidades agotadas en América Latina y continuará por España, México y Venezuela, antes de llegar a Estados Unidos y Canadá en febrero de 2027. Paralelamente, Morat trabaja en nueva música para su sexto álbum de estudio.