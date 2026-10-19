Morat inicia su gira por España con dos conciertos agotados en Barcelona

Morat inició su recorrido por España con dos conciertos agotados los días 16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde reunió a cerca de 40.000 espectadores y dio comienzo a una nueva etapa del Ya Es Mañana World Tour. Uno de los momentos destacados fue la primera interpretación en vivo de “Me Mata”, su más reciente sencillo, que se incorpora al repertorio de la gira.

La respuesta del público y la propuesta escénica de la agrupación colombiana fueron destacadas por la prensa española, que resaltó la energía, la nostalgia y la conexión entre los músicos y sus seguidores. Medios como 20minutos, Crónica Global, Telecinco y Metrópoli Abierta coincidieron en señalar la capacidad de Morat para convertir sus presentaciones en experiencias colectivas, marcadas por los recuerdos y el canto multitudinario.

Publicidad

Morat en España // Foto: Amanda IMM

Una gira que continúa conquistando escenarios

Tras su exitoso paso por Barcelona, Morat se presentará en Pamplona el 21 de octubre, Valencia el 23 y Sevilla el 25. Posteriormente, cerrará su etapa española con cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid, programados para los días 27, 28, 30 y 31 de octubre.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El recorrido por España contempla nueve conciertos en cinco ciudades y consolida el alcance internacional de una gira que ya pasó por Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, donde convocó a más de 250.000 personas en 18 presentaciones con entradas agotadas.

Publicidad

El espectáculo combina canciones de Ya Es Mañana, álbum ganador del Latin GRAMMY® a Mejor Álbum Pop/Rock, con los éxitos que han acompañado la trayectoria de la banda.

Morat en concierto // Foto: Instagram @breakfast_live

Publicidad

Morat prepara nueva música

En 2026, el grupo ha sumado nuevos hitos, incluido su debut en Coachella, mientras supera los 22.000 millones de reproducciones globales. Después de España, continuará su gira por México y Venezuela, antes de llegar a Estados Unidos y Canadá en febrero de 2027.

Paralelamente, Morat trabaja en nueva música para su sexto álbum de estudio, mientras su gira apunta a reunir a más de un millón de seguidores en todo el mundo.