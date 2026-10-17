Luto en la televisión: famoso actor fue encontrado muerto en extrañas condiciones

La industria del entretenimiento vuelve a vestirse de luto tras conocerse la muerte de un reconocido intérprete, cuyo cuerpo fue encontrado en circunstancias inesperadas. Una persona cercana al artista entregó detalles sobre lo ocurrido y relató cómo fueron sus últimos momentos antes de que una vecina lo encontrara sin vida.

Se trata de Gabriel Prieto, actor chileno de 65 años, quien falleció el domingo 11 de octubre. De acuerdo con la actriz Magdalena Max-Neef, una de sus amigas, el intérprete sufrió un ataque cardíaco cuando se encontraba cerca del departamento al que se había mudado recientemente. Según su relato, el artista se sintió mal, se desplomó antes de ingresar a su vivienda y fue encontrado por una vecina.

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La noticia generó reacciones entre sus compañeros de profesión y seguidores, quienes recordaron su trayectoria en producciones de cine, teatro y televisión.

Con profunda tristeza y dolor lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Gabriel Prieto Escobar.



Gabriel fue un destacado artista de nuestro colectivo. Hoy lo despedimos con mucha pena, gratitud y amor. Su legado ya es parte de nuestra historia pic.twitter.com/CQgOl7VOgI — Chileactores (@Chileactores) October 11, 2026

¿Cómo encontraron sin vida al actor Gabriel Prieto?

En una entrevista, Magdalena Max-Neef explicó que Prieto llevaba poco tiempo viviendo en el edificio, por lo que todavía no era conocido por los vecinos. El día de su muerte, el actor llegó hasta el segundo piso, donde estaba ubicado su departamento, pero no alcanzó a entrar.



La actriz describió los últimos momentos del intérprete y contó cómo se produjo el hallazgo de su cuerpo.

“Subió al segundo piso, donde estaba su departamento, caminó y no alcanzó a entrar, se sintió mal, se sentó en el suelo y se desvaneció. Lo encontró una vecina”, relató Max-Neef.

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Según la versión entregada por su amiga, el artista habría sufrido un ataque cardíaco. La información sobre su fallecimiento fue confirmada el 11 de octubre por la Corporación de Actores y Actrices de Chile, que publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales.

La organización lamentó la pérdida del intérprete y destacó su aporte a la industria artística chilena, en la que desarrolló una carrera de varios años.

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“Con profunda tristeza y dolor lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Gabriel Prieto Escobar. Gabriel fue un destacado artista de nuestro colectivo. Hoy lo despedimos con mucha pena, gratitud y amor. Su legado ya es parte de nuestra historia”, expresó la entidad.

A lo largo de su carrera, Gabriel Prieto logró reconocimiento por sus participaciones en diferentes producciones de la televisión chilena. Su trabajo en telenovelas le permitió llegar a un amplio público y consolidar su trayectoria como actor.

Entre los títulos en los que participó se encuentran Hasta encontrarte, 100 días para enamorarse, Te doy la vida y Los títeres. También hizo parte de otras producciones televisivas, como Volver a amar y Corazón rebelde.

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Su recorrido artístico no se limitó a la pantalla chica. Prieto también trabajó en el cine, con participaciones en películas como Lokas y Un loco matrimonio en cuarentena, además de desarrollar una trayectoria vinculada al teatro.

Tras confirmarse su muerte, la Corporación de Actores y Actrices de Chile compartió fotografías del artista y recordó su legado dentro del colectivo. El mensaje destacó el reconocimiento y el afecto hacia un intérprete que dedicó buena parte de su vida a las artes escénicas.