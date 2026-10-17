Accidente de bus de Alexis Escobar en Cundinamarca deja varios integrantes de su equipo heridos

La agrupación viajaba desde Antioquia hacia Bogotá, donde tenía previsto presentarse esta noche en el antiguo Movistar Arena. El recorrido se vio interrumpido por el siniestro, cuyas causas todavía no han sido establecidas.

Entre los integrantes del equipo que se movilizaban en el vehículo se encuentran Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona, oriundos de La Unión, Antioquia.

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De acuerdo con información divulgada por Olímpica Stereo, el accidente dejó varios lesionados, con heridas de distinta gravedad. Los afectados recibieron asistencia y fueron trasladados al hospital de Guaduas para su valoración médica.

El balance preliminar señala que dos personas presentan traumatismos de gravedad, mientras que otros ocupantes sufrieron lesiones leves. Debido a la complejidad de algunos casos y a las limitaciones del centro hospitalario para atender pacientes con heridas de alta complejidad, se evalúa la posibilidad de remitir a los más graves a instituciones de mayor nivel, incluso en Bogotá.



Tras el accidente, unidades de la Policía de Tránsito y Transporte llegaron al lugar para atender la emergencia, controlar la circulación vehicular y adelantar las labores correspondientes para determinar qué provocó el volcamiento.

Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro.

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La agrupación de Alexis Escobar sufrió un accidente en la Ruta del Sol, llegando a Guaduas, cuando viajaba hacia Bogotá para presentarse en el Movistar Arena. Dos músicos resultaron gravemente heridos y los demás reciben atención médica en el Hospital de Guaduas. 🙏🚑🎶 pic.twitter.com/a4loQ6oUvQ — La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 17, 2026

¿Qué va a pasar con la presentación en el Movistar Arena?

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El accidente también genera dudas sobre la presentación que Alexis Escobar tenía programada para la noche de este sábado en Bogotá.

Por ahora, no se conoce un pronunciamiento oficial del equipo del artista sobre la evolución médica de los integrantes lesionados ni sobre la realización del concierto. Tampoco se ha confirmado si el espectáculo será cancelado o reprogramado.