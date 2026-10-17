Música y neurociencia se encontraron en Bogotá en el lanzamiento del Cartagena Festival de Música

La música clásica y la neurociencia se encontraron este sábado 17 de octubre en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, en Bogotá, durante el concierto de lanzamiento de la edición número 21 del Cartagena Festival de Música.

La presentación reunió a la Filarmónica Joven de Colombia y a la Fusión Filarmónica Juvenil de Bogotá, bajo la dirección de la maestra Elizabeth Vergara, con la participación de la pianista y neurocientífica Rui Mei, quien interpretó el Concierto para piano número 2 en si bemol mayor, opus 83, de Johannes Brahms.

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Uno de los elementos centrales del encuentro fue la incorporación de tecnología para explorar la relación entre la interpretación musical y la actividad cerebral. A través de una interfaz cerebro-computador y el registro de señales mediante electroencefalografía y electrocardiografía, el público que asistió a este concierto tuvo la posibilidad de visualizar los indicadores de la actividad neuronal y cardíaca durante la interpretación.

La propuesta, según Mei, tenía como finalidad acercar al público a los procesos que ocurren en el cerebro y el cuerpo cuando los músicos interpretan una obra, en un encuentro que combinó arte, ciencia y tecnología.



El concierto en Bogotá marcó el inicio de la cuenta regresiva para la edición número 21 del Cartagena Festival de Música, programada del 9 al 17 de enero de 2027, bajo el concepto La proporción divina: música en perfecto equilibrio.

Esta edición abrirá una nueva etapa artística con Julio Reyes Copello como director artístico. El compositor y productor colombiano propone una programación que conectará el repertorio clásico con la creación contemporánea, la ciencia y la literatura.

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Entre los eventos anunciados para enero se encuentra el concierto inaugural, que contará con la English Chamber Orchestra, el clarinetista Andreas Ottensamer y la pianista venezolana Gabriela Montero. También incluirá el estreno mundial de una obra de Reyes Copello inspirada en la novela El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez.

Según los organizadores, la programación también contempla la Experiencia Gabo, una propuesta sonora e inmersiva en la Casa Gabriel García Márquez, con composiciones inéditas inspiradas en varias de las obras más reconocidas del Nobel colombiano.