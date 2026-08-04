Morat le dio tremenda sorpresa a sus fans en Bogotá antes de sus conciertos en la ciudad

Bogotá no solo será la sede de los seis conciertos históricos que ofrecerá Morat en el Movistar Arena, sino también el escenario de una experiencia única creada especialmente para sus seguidores. La banda colombiana anunció el lanzamiento oficial de Casa Morat, un espacio inmersivo que permitirá a los fans acercarse a la historia, inspiración y universo creativo del grupo antes de cada una de sus presentaciones en la capital.

Del 14 al 23 de agosto, los asistentes podrán vivir una propuesta que va mucho más allá de un concierto. Casa Morat abrirá sus puertas como un recorrido diseñado para que los seguidores revivan momentos emblemáticos de la trayectoria de la agrupación, descubran los lugares e historias que inspiraron algunas de sus canciones y creen nuevos recuerdos en torno a una de las bandas más importantes del pop en español.

La iniciativa busca convertir las semanas de conciertos en una auténtica celebración de la música, la ciudad y la relación que Morat ha construido con su público desde sus inicios.

"Casa Morat abrirá las puertas a un espacio inmersivo diseñado para acercar a los fans al universo creativo de la banda", informó la agrupación al presentar oficialmente la iniciativa.



Morat. Foto: EFE.

Una experiencia para vivir el universo de Morat

Casa Morat contará con diferentes salas temáticas y experiencias sensoriales que permitirán a los visitantes recorrer distintos momentos de la historia de la banda. El proyecto reunirá además a importantes aliados comerciales como Adidas, Jack Daniel's, Aruma, Volvo, GEF, JetSMART y Coca-Cola, que harán parte de las actividades preparadas para los asistentes.

Durante el recorrido, los fanáticos podrán descubrir elementos que inspiraron el proceso creativo del grupo, interactuar con espacios especialmente diseñados para la experiencia y sumergirse en un ambiente donde la música, la nostalgia y la creatividad serán los protagonistas.

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La propuesta busca ampliar el concepto tradicional de un concierto y convertir la visita al Movistar Arena en el punto culminante de una experiencia que comienza días antes del espectáculo.