Muere Hal Blaine, legendario baterista de Frank Sinatra y los Beach Boys

El baterista estadounidense Hal Blaine, que tocó en muchas canciones legendarias junto a Frank Sinatra y los Beach Boys, entre otros, murió el lunes a los 90 años.

"Que él descanse para siempre en los segundos y los cuartos", escribió su familia haciendo referencia a compases musicales en un comunicado anunciando su fallecimiento.

Originario de Massachusetts, Harold Belsky, su verdadero nombre, se hizo conocido en la década de 1960 como miembro del grupo californiano The Wrecking Crew.

Había acompañado a algunos grandes clásicos del pop, como "Be My Baby" de los Ronettes, "Bridge Over Troubled Water" de Simon & Garfunkel y "Strangers In The Night" de Frank Sinatra.

"Estoy tan triste que no sé qué decir", escribió en Twitter Brian Wilson, líder de los Beach Boys, con quienes Blaine tocó en el hit "Good Vibrations".

"Hal me enseñó mucho, le debemos gran parte de nuestro éxito, fue el mejor baterista de todos los tiempos", agregó.

"Que tengas un buen viaje, querido amigo", reaccionó Nancy Sinatra, a quien había acompañado en "These Boots Are Made For Walkin'". "Hiciste de nuestro mundo un mundo mejor".



