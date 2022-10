No es tan fácil ser un buen actor; imitar, eso lo hace un simio: Vicky Hernández

Es oriunda de Cali y aunque el mayor tiempo de su infancia la pasó en Bogotá, nunca ha olvidado su ciudad natal.

“Siempre regreso a Cali, antes con mayor frecuencia para temporadas de fiestas y reuniones familiares”, agregó.

“De mi infancia recuerdo mucho los juegos, vacaciones y demás (…) Fui una niña inquieta y necia, pero todo lo recuerdo con amabilidad, porque fue un mundo colorido”, agregó.

Hernández cuenta con una enorme trayectoria, éxitos y personajes que la han llevado a ser una de mejores actrices del país, cosas que ella atribuye a su pasión por ‘las tablas’ y porque se ha dedicado a ella de lleno

“Actuar bien no es un problema de imitar, uno tiene que tener un universo basto, uno debe conocer, leer. No es tan fácil ser un buen actor o intérprete, imitar, eso lo hace un simio, pero transmitir es otra cosa”, explicó.

También reveló si alguna vez se ha arrepentido de haber elegido este camino.

“Me siento idiota a veces, me preguntó para qué este ‘mundillo’ de vanidad, de dos pesos que siempre ha sido, pero está bien haberlo hecho. No me arrepiento, pero no dejo de ser crítica”, aseguró.

Además de su talento sobre los escenarios, Vicky se ha dejado tentar por artes manuales como la costura, al cuidado de sus plantas y a la lectura, actividades que actualmente le cuestan un poco más por su salud.

“A veces coso, a veces no. Antes de tantas cirugías me había dedicado a sembrar matas, pero ya me cuesta mucho estar en cuclillas”, indicó.

Finalmente, la primera actriz se refirió a las situaciones que se presentan en el país y en el mundo y se mostró muy sensible frente a estas, además dijo que todo esto la ha golpeado más en los últimos años.

“Es muy difícil vivir sin temor, no tanto por uno, porque yo ya estoy vieja, pero por las futuras generaciones (…) Uno va comprendiendo más el sentido de la vida a medida que va envejeciendo”, manifestó.

Escuche la entrevista completa en este audio.

