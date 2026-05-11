"No estábamos tan locos": Reykon reflexiona sobre éxito mundial del reggaetón colombiano

Reykon vuelve a escena con nueva música y una mirada nostálgica sobre el camino que recorrió el reggaetón colombiano para convertirse en uno de los movimientos más importantes de la industria musical global. El cantante antioqueño, reconocido por éxitos que marcaron a toda una generación, habló sobre su legado, el crecimiento del género urbano y los proyectos que prepara para esta nueva etapa de su carrera.

En entrevista con Blu Radio, el artista aseguró que ver el reconocimiento actual del reggaetón colombiano le produce satisfacción, especialmente después de los años en los que el género era criticado y poco valorado en Medellín.

“Lo que mucha gente pensaba como: ‘Qué locos estos manes haciendo reggaetón en Medellín’, hoy hace sentir que no estábamos tan locos”, afirmó Reykon.

Las declaraciones del cantante llegan en medio de un resurgimiento de su nombre entre los seguidores del género urbano, quienes han revivido canciones icónicas de su carrera y piden cada vez más su regreso a los escenarios.



Reykon // Foto: Facebook Reykon

Reykon y la evolución de la música urbana en Colombia

El intérprete de "Tu cuerpo me llama" recordó que durante los primeros años del reggaetón colombiano existía un fuerte rechazo hacia los artistas urbanos, quienes incluso eran abucheados en algunos escenarios. Para Reykon, el éxito internacional de figuras como Karol G, Maluma, J Balvin y Ryan Castro demuestra cómo Medellín pasó de ser una ciudad donde el reggaetón era señalado, a convertirse en una de las principales capitales musicales del mundo.

“A nosotros sí nos tocó esa época. Hoy un pelao se puede subir a cantar y la gente piensa que puede ser el próximo J Balvin. Antes no había credibilidad (...) No porque haya más herramientas significa que sea fácil pegar. Hoy hay una demanda increíble y muchísimos artistas intentando sobresalir”, sostuvo.



El reggaetón y las críticas a sus letras

Durante la conversación, Reykon también defendió el género urbano de las críticas relacionadas con el contenido de sus canciones. Según dijo, la música siempre ha abordado temas polémicos o sensuales, aunque en otros géneros se expresaban de manera más poética. Incluso, mencionó ejemplos de canciones románticas tradicionales para explicar que las referencias al deseo o las relaciones no son exclusivas del reggaetón.

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“La música siempre ha tenido historias pesadas. Lo que pasa es que otros artistas las han sabido camuflar un poquito (...) A cuánta gente le ha dado empleo esta música, a cuánta gente ha sacado de los barrios”, señaló.

Reykon // Foto: Instagram @reykon

No se te olvidó, el regreso de Reykon a sus raíces

El artista confirmó que actualmente trabaja en No se te olvidó, un álbum con el que busca recuperar la esencia que lo convirtió en referente del reggaetón colombiano hace más de una década. A diferencia de otras producciones urbanas cargadas de colaboraciones internacionales, el cantante explicó que en esta oportunidad prefirió enfocarse en mostrar nuevamente su identidad artística.

“Reykon es Reykon y ese Reykon que a vos te gustó vuelve a sentirse en este álbum (...) Yo quiero nuevamente presentar a Reykon como tal”, expresó.

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Pese a ello, adelantó que incluirá algunas colaboraciones con artistas emergentes, apostando por abrir espacios a nuevos talentos.

