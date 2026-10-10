Omar Enrique y Omar Acedo revolucionan el merengue con su nuevo álbum 'Vida'

El merengue venezolano está viviendo un momento histórico con la unión de dos de sus más grandes exponentes. La llegada de Los Omares en Colombia marca el inicio de una ambiciosa etapa de expansión internacional para presentar su más reciente trabajo discográfico. Omar Enrique y Omar Acedo han fusionado su talento para darle forma a un proyecto musical que ya lidera los listados de República Dominicana, Centroamérica y Venezuela, acumulando once semanas en los primeros lugares. Con una propuesta fresca que respeta las raíces tropicales, este dúo busca conquistar al público colombiano.

El impacto del álbum Vida y la innovación visual de la canción "Cuéntale"

El corazón de este nuevo proyecto es el álbum Vida, una producción de nueve canciones liderada por el reconocido productor dominicano Moisés Sánchez, ganador del Latin Grammy. Dentro de este repertorio destaca la canción Cuéntale, un tema que aborda el desamor desde una perspectiva positiva y de superación, permitiendo que miles de personas se identifiquen rápidamente con su letra para salir de un "guayabo" con la frente en alto.

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El éxito auditivo de este sencillo viene acompañado de una propuesta visual sin precedentes para el género. Su videoclip oficial, que ya supera los 3 millones de reproducciones en YouTube, combina la actuación en vivo de los artistas con tres modelos generadas completamente por inteligencia artificial. Este innovador y realista formato ha posicionado el video entre los más vistos actualmente y promete seguir sumando reproducciones a nivel global.

Dos generaciones que fortalecen el merengue venezolano

El proyecto de Los Omares no surge de la nada; es el resultado de décadas de trabajo constante y una profunda amistad. Por un lado, Omar Enrique, conocido como "El Príncipe del Merengue", aporta más de 33 años de trayectoria, galardones como el Congo de Oro y su título de Embajador del Merengue. Por el otro, Omar Acedo suma más de 15 años de experiencia, transitando desde agrupaciones icónicas como Salserín y Calle Ciega hasta consolidar su exitosa carrera como solista y productor.



La dinámica entre ambos fluye de manera natural, sin egos ni competencias. Como señala Acedo, trabajar junto a un precursor del merengue venezolano es un gran hito en su carrera, mientras que Omar Enrique destaca la creatividad constante de su compañero. Esta impecable sinergia creativa ha llevado a que el disco sea presentado a consideración de la Academia Latina de la Grabación para optar a nominaciones en los próximos Latin Grammy.

El futuro de Los Omares en Colombia: Giras y próximos conciertos

Para este poderoso dúo, el mercado colombiano es la plataforma más importante de la música tropical bailable en el mundo entero. Ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín representan plazas fundamentales para proyectar el género. Por ello, la presencia de Los Omares en Colombia no se limitará únicamente a una gira de medios.

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Los artistas han confirmado que regresarán en diciembre para una serie de presentaciones y preparan un gran concierto en Bogotá para el 6 de febrero del próximo año, compartiendo tarima con otras grandes figuras de la música. Además, el 7 de febrero encenderán el tradicional sábado de Carnaval en Barranquilla, llevando todo el sabor de su repertorio en vivo a una de las fiestas culturales más importantes del país.

La consolidación de esta dupla reafirma la vigencia del merengue y demuestra que la unión de talento es la clave para seguir cruzando fronteras. Con el álbum Vida ya disponible en su totalidad, el dúo invita a todo el público a sumergirse en su música. Explora sus perfiles en todas las plataformas digitales, mira el innovador video de la canción Cuéntale en YouTube y prepárate para bailar en sus próximos conciertos a lo largo de la geografía colombiana.