Daddy Yankee, Maisak y Carín León lideran los estrenos musicales de la semana

La música trae una nueva tanda de lanzamientos con artistas de diferentes generaciones y géneros. Daddy Yankee, Maisak y Carín León encabezan las novedades de la semana con un sencillo, un álbum y una edición deluxe, respectivamente.

Daddy Yankee vuelve a poner su voz sobre una base de reguetón con “BOTZ (Bésame OTra VeZ)”, un sencillo que gira alrededor de la conexión entre dos personas y la búsqueda de una señal que confirme si existe un sentimiento mutuo.

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El título es un acrónimo de ‘Bésame OTra VeZ’, con las mayúsculas que forman ‘BOTZ’. La canción utiliza el beso como una especie de prueba de conexión entre dos personas y plantea la posibilidad de que una atracción pueda convertirse en una relación duradera.

El lanzamiento también llega acompañado de un videoclip y de una reflexión del puertorriqueño que resume el concepto de la canción: “El mejor algoritmo que ha tenido la humanidad en toda su historia siempre ha sido un beso”.



Mientras que Maisak da un paso importante en su carrera con el lanzamiento de ‘Vallenatico Pa La Disco’, su primer álbum de estudio, un proyecto en el que reúne sus raíces caribeñas y la tradición vallenata con sonidos urbanos.

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El artista parte de las historias y emociones propias del vallenato para llevarlas a géneros como el reguetón, la kizomba, el dancehall, el reggae y la balada. El resultado busca conservar el peso de las letras y las historias mientras explora una sonoridad contemporánea.

“Este álbum es una deuda saldada conmigo y con mis fans”, explicó Maisak, quien define el proyecto como una forma de contar historias que nacen de las experiencias de otras personas y terminan convertidas en canciones.

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‘Vallenatico Pa La Disco’ recorre distintas etapas del amor y la tusa: deseo, entrega, decepción, ego, rabia, nostalgia, esperanza y transformación. El focus track del álbum es ‘Dejarte Ir’.

Por último, Carín León presenta ‘MudaH’, la edición deluxe de su álbum ‘Muda’, producción nominada a Álbum del Año en los Latin Grammy.

El nuevo lanzamiento suma cinco canciones y amplía una propuesta en la que el mexicano continúa explorando diferentes géneros, desde la balada y el pop/rock hasta los corridos y la salsa.

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La carta de presentación es “Atte El Insuperable”, una colaboración con el colombiano Ryan Castro. El tema es un corrido de despecho que apuesta por la picardía y el orgullo en lugar de centrarse únicamente en el dolor de una ruptura.

El álbum también incluye canciones como “Ya No Llora”, una salsa tumbada; “Miss Mierda”, una balada que evoluciona hacia el pop/rock; “El Bolero”, sobre la posibilidad de volver a amar, y “Echando A Perder Se Aprende”, que combina elementos de balada, música mexicana y hip-hop.

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Otros estrenos de la semana

Morat – “Me Mata”: la banda convirtió a sus seguidores en los encargados de elegir su próximo sencillo. ‘Me Mata’ fue seleccionada entre dos canciones inéditas después de superar las 116.000 creaciones en TikTok e Instagram.

Farruko – “QUE TALENTO”: el puertorriqueño explora una mezcla de reggae, Afrobeats y elementos de konpa en una canción dedicada a la atracción por una mujer que consigue llamar toda su atención.

Judeline – “La Falda”: la artista gaditana presenta un nuevo sencillo que mezcla un ritmo de reguetón de corte clásico con elementos flamencos. La canción incorpora un sample de ‘J’y suis jamais allé’, de Yann Tiersen, conocida por hacer parte de la banda sonora de Amélie. El videoclip también juega con referencias cinematográficas, entre ellas Jamón Jamón.

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Ricky Martin y Pedro Sampaio – “pikito, pikito”: los artistas unieron sus estilos después de su presentación en el NFL Rio Game. La canción mezcla pop, funk, samba, reguetón, mambo y salsa alrededor de una expresión relacionada con un beso rápido.

Kany García – “Sálvame otra vez”: la puertorriqueña prepara un sencillo dedicado a las personas que considera fundamentales en su vida. La canción nace como un homenaje a sus amigos y seres queridos, a quienes define como su “tribu” y su “manada”.

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Enrique Iglesias y SANTOS BRAVOS – “Ooh Laka Laka La”: el español se une al grupo de pop latino de HYBE America en una canción bilingüe que combina español e inglés y habla de los altibajos de una relación amorosa.

Jhonny Rivera y Nanpa Básico – “Perdóname”: los artistas colombianos mezclan rap y música popular en una canción sobre infidelidad, arrepentimiento y segundas oportunidades. La letra fue escrita por Nanpa Básico.

Enrique Bunbury – “Zamba para Olvidar”: el español estrenó el videoclip de esta canción, incluida en su álbum ‘De un siglo anterior’. El tema también hará parte de la banda sonora de la película Stray Cats: Symphony of the Dead.

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OneRepublic – “Pay That Toll”: la banda estadounidense presentó un nuevo sencillo mientras continúa su actividad internacional y su recorrido por diferentes escenarios.

Maía y Marbelle – “Noches Largas”: las dos artistas colombianas unen por primera vez sus voces en una balada sobre el desamor, la ausencia y la nostalgia. Compuesta por Maía y Helman Martínez, la canción aborda también el vacío que deja alguien que tomó otro camino. La producción apuesta por un sonido orgánico, con protagonismo para las voces y los instrumentos.

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Topboy TGR – “Una Carta”: el artista presenta una canción de reguetón marcada por el desamor y la ausencia. La letra adopta la forma de una carta dirigida a una mujer que ya no está en su vida, mientras el protagonista reconoce que, pese a estar rodeado de otras personas, continúa extrañándola.

SAI – “Te Engomaste”: el artista suma otro lanzamiento enfocado en el corazón roto. La canción parte de la pérdida de un amor y la nostalgia por una relación que terminó, con una propuesta de reguetón de tono sentimental.

Juan Palau y Valles T – "Yo Ni Sabía": los artistas unen sus propuestas urbanas en una canción que convierte el esfuerzo, la disciplina y la determinación en el eje de un mensaje dedicado a quienes trabajan todos los días por alcanzar sus sueños. El tema invita a valorar el proceso y cada paso conseguido antes de llegar a una meta.

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Juandy y Valeria Sandoval – "24/7": la historia de amor entre el artista de salsa y la creadora de contenido ahora tiene una canción como banda sonora. Tras su matrimonio civil en Florida, ‘24/7’ se presenta como una declaración de amor en clave de salsa romántica, inspirada en esas

Cami Vattuone – “La Mudanza”: la cantautora peruana radicada en Bogotá lanzó su primer EP, compuesto por seis canciones que recorren el duelo, el desapego y la reconstrucción emocional. ‘Invencibles’ funciona como focus track.

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Manuel Lizarazo – “Mujer me estás matando”: el artista presenta este nuevo lanzamiento, que se suma a las novedades musicales de la semana.

ELEMECÉ – “Nuestro Juego”: el artista quindiano recuperó una canción compuesta originalmente hace más de una década y la llevó a una nueva etapa de su carrera. El tema fusiona cumbia y sonidos urbanos para contar una historia de amor, segundas oportunidades y la posibilidad de dejar atrás los prejuicios. La canción fue desarrollada junto al productor Thiago.

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