Élder Dayán Díaz vive una faceta diferente de su música: “Soy un alumno más”

Élder Dayán Díaz atraviesa una etapa de crecimiento profesional en la que combina la exposición televisiva con nuevos proyectos musicales. Como jurado de Yo Me Llamo, el artista ha ganado mayor visibilidad ante el público colombiano, mientras continúa explorando sonidos y consolidando su identidad dentro de la música vallenata.

En entrevista con Blu Radio, el cantante expresó su agradecimiento por las oportunidades que vive actualmente y destacó el respaldo de sus seguidores y su familia. “Me encuentro feliz, agradecido con Dios por esta oportunidad tan grande que se me presentó en mi vida de ser jurado de este gran programa”, aseguró.

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El peso de llevar el apellido Díaz

Ser hijo de Diomedes Díaz representa un orgullo, pero también una responsabilidad que Élder Dayán reconoce como uno de los mayores desafíos de su carrera. El legado del llamado Cacique de La Junta continúa siendo una referencia fundamental para el vallenato, y su apellido implica una exigencia especial ante el público.

“Es muy difícil, porque vengo de un árbol genealógico gigante, cuya raíz es mi papá Diomedes Díaz, el artista más grande que ha aparecido de este folclor”, manifestó.



El intérprete reconoce que los seguidores esperan de los hijos del reconocido cantante un compromiso mayor con la tradición musical. Sin embargo, considera que representar esa herencia también es motivo de satisfacción. “A los hijos de Diomedes la exigencia es el doble. Eso me llena de orgullo también, que pueda llevar ese legado musical de mi papá”, afirmó.

Foto: suministrada

Diferente, una apuesta por nuevos ritmos

Además de su trabajo en televisión, Élder Dayán promociona Diferente, un álbum con el que se permite explorar géneros como la balada, la ranchera, el merengue y la salsa, sin abandonar el vallenato, su principal sello artístico.

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Según explicó, esta propuesta surgió como una alternativa durante su compromiso con el programa televisivo, que ha limitado temporalmente la producción de canciones propias. La iniciativa también responde a su gusto por diferentes estilos musicales y al deseo de mostrar otras facetas a sus seguidores.

“Yo no solamente me enfrasco en el vallenato, obviamente mi fuerte es este folclor, pero me encanta la salsa, me encanta la balada, me encanta la ranchera”, afirmó.

El artista destacó la aceptación del proyecto en plataformas digitales y YouTube, donde están disponibles sus videos musicales.

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Aprendizajes en Yo Me Llamo y conciertos selectivos

Su experiencia como jurado también le ha permitido aprender de sus compañeros Amparo Grisales y César Escola, así como de los participantes. “Yo soy un alumno más en Yo Me Llamo, aunque soy jurado”, señaló.

Sobre la reducción de sus presentaciones musicales, explicó que responde a sus compromisos de grabación de lunes a viernes. Por ello, ha priorizado conciertos que le permitan viajar y regresar a tiempo a Bogotá, sin incumplir sus responsabilidades con el programa.

Finalmente, invitó al público a acompañarlo el 17 de octubre en Andrés Carne de Res Chía, durante el evento A la Calle, donde presentará su nuevo álbum y a su compañero de acordeón, Carlos Rueda.

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“Va a ser un baile totalmente diferente, con lanzamiento de nuevo álbum y presentación de mi nuevo compañero musical”, concluyó Élder Dayán Díaz.